Pogba: "Insultos racistas só me fortalecem"

Paul Pogba utilizou de suas redes sociais após ter sido alvo de insultos racistas feitos por torcedores no Twitter. O meia do afirmou que mensagens odiosas o fortalecem.

"Meus ancestrais e meus pais sofreram para minha geração estar livre hoje, trabalhar, pegar o ônibus, jogar futebol", iniciou o francês.

"Insultos racistas são ignorância e só me fortalecem e me motivam a lutar pela próxima geração", completou Pogba.

My ancestors and my parents suffered for my generation to be free today, to work, to take the bus, to play football. Racist insults are ignorance and can only make me stronger and motivate me to fight for the next generation. pic.twitter.com/J9IqyWQj4K