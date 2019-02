Pochettino se mostra otimista em recuperação de Harry Kane

Técnico do Tottenham, Mauricio Pochettino demonstrou otimismo em relação à recuperação de Harry Kane.

O artilheiro dos Spurs lesionou o joelho na segunda semana de janeiro e já desfalcou a equipe em quatro partidas.

“Nós o testamos diariamente. Ele já mostrou nas redes sociais que está forte e em firma, correndo e fazendo alguns exercícios”, afirmou o treinador argentino. “Ele vai se doar 100% para buscar voltar o mais rápido possível”.

Getting stronger every day. Lots more work to do #RehabWork pic.twitter.com/dtfEYqDzZ1