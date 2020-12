Quem será o novo técnico do PSG?

Após conduzir o time à melhor campanha da história na Champions League, Thomas Tuchel foi demitido do clube de Paris; Pochettino surge como candidato

Na última quinta-feira (24), o PSG demitiu o treinador Thomas Tuchel do comando técnico do time. Agora, os bilionários de Paris estão à procura de um novo técnico para começar 2021 com uma cara nova no banco de reservas. Embora muitos nomes tenham sido especulados, o do argentino Mauricio Pochettino já tem ganhado os destaques nos jornais e deve substituir o alemão já em janeiro.

O momento da demissão de Tuchel é, no mínimo, curioso. Um dia antes do anúncio, o goleou o por 4 a 0, pela . O começo claudicante de temporada da equipe não foi suficiente para manter o trabalho do treinador que levou o clube à sua primeira final de da história. Ainda assim, não passaram despercebidos os atritos com Leonardo, diretor de futebol do clube francês.

Diversos jornais do mundo já cravam que Mauricio Pochettino será o novo treinador de Neymar, Mbappé e companhia. O Marca fala que "a paciência de Pochettino valeu a pena: ele será treinador do PSG". Já o The Guardian afirmou que está tudo certo para o argentino assumir o comando no Parque dos Príncipes.

A Goal também confirma a informação e vai mais a fundo para saber quem mais Pochettino levará ao clube. Além das chegadas dos auxiliares Miguel D'Agostino e Jesus Perez, o treinador também quer mais um auxiliar de escolha própria e um preparador de goleiros de sua confiança.

O PSG entrou em recesso de fim de ano e os treinamentos voltam no dia 3 de janeiro. Até lá é bem provável que o novo treinador já tenha sido anunciado e tudo leva a crer que será Pochettino.

Indepedente de quem seja, três dias depois da volta dos treinos o primeiro desafio do novo treinador será logo um clássico contra o , no estádio Geoffroy-Guichard, pela 18ª rodada da Ligue 1.