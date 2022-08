Play-off da Champions League 2022/23: times, datas dos jogos, onde assistir e tudo sobre a fase final de classificação

Na última etapa de classificação, 12 times disputam seis vagas para a fase de grupos da Liga dos Campeões

Diferente do que muitos pensam, a Liga dos Campeões 2022-23 já começou. As grandes equipes ainda não fizeram suas estreias, mas as fases classificatórias, que definem os últimos times participantes da competição estão acontecendo. E agora chegamos à última delas: o play-off.

Esta fase é um mini mata-mata, com as últimas 12 equipes que brigam por uma vaga na fase de grupos, da qual apenas seis saem vivas. E, para definir quais serão, campeões enfrenta campeões e segundos ou terceiros classificados enfrentam segundos ou terceiros classificados, em confrontos de ida e volta.

Aqui, a GOAL destrincha e explica como funciona, quando serão e onde assistir a esses jogos de play-offs da Liga dos Campeões. Veja!

Como funciona o play-off da Champions League?

São dois caminhos para as 12 equipes que chegaram aos play-offs da Liga dos Campeões conquistarem suas vagas na fase de grupos da maior competição de clubes da Europa. De um o Champions Path- ou caminho dos campeões - e do outro o League Path - caminho da liga.

O caminho dos campeões inclui todos os campeões nacionais que não conseguem vagas pelo coeficiente (e dá quatro vagas para a fase de grupos), enquanto o caminho da liga serve para os segundos e terceiros colocados de ligas médias (e dá duas vagas para a fase de grupos). São oito e quatro times em cada chave, respectivamente, onde metade de cada uma se classifica.

Os adversários foram sorteados pela Uefa, e são jogos de ida e volta. Assim como acontece nos mata-matas de oitavas, quartas e semifinais, não existe mais o critério de gol marcado fora de casa para desempatar os confrontos.

Quais são os times e confrontos do play-off da Champions League?

Os times que chegaram ao play-off da Liga dos Campeões passaram por pelo menos uma das rodadas preliminares da competição - sendo que alguns disputaram todas as três. Apenas 12 equipes seguem vivas em busca das seis vagas para a fase de grupos.

Caminho dos campeões:

Qarabag x Plzen

Bodo/Glimt x Dínamo Zagreb

Maccabi Haifa x Estrela Vermelha

Copenhagen x Trabzonspor

Caminho da liga:

Dínamo Kiev x Benfica

Rangers x PSV

Quando são os jogos do play-off da Champions League?

Os confrontos de ida desta última fase classificatória para a fase de grupos da Liga dos Campeões acontece nos dias 16 e 17 de agosto (terça e quarta-feiras). Uma semana depois, nos dias 23 e 24 (também terça e quarta-feiras), as equipes voltam a se encontrar para definir os classificados.

Qarabag x Plzen

Ida: quarta-feira, 17 de agosto, às 13h45 (de Brasília) - Tofiq Bahramov Stadionu (mando do Qarabag)

quarta-feira, 17 de agosto, às 13h45 (de Brasília) - Tofiq Bahramov Stadionu (mando do Qarabag) Volta: terça-feira, 23 de agosto, às 16h (de Brasília) - Doosan Arena (mando do Plazen)

Bodo/Glimt x Dínamo Zagreb

Ida: terça-feira, 16 de agosto, às 16h (de Brasília) - Aspmyra Stadion (mando do Bodo/Glimt)

terça-feira, 16 de agosto, às 16h (de Brasília) - Aspmyra Stadion (mando do Bodo/Glimt) Volta: quarta-feira, 24 de agosto, às 16h (de Brasília) - Stadion Maksimir (mando do Dínamo)

Maccabi Haifa x Estrela Vermelha

Ida: quarta-feira, 17 de agosto, às 16h (de Brasília) - Sammy Ofer Stadium (mando do Maccabi)

quarta-feira, 17 de agosto, às 16h (de Brasília) - Sammy Ofer Stadium (mando do Maccabi) Volta: terça-feira, 23 de agosto, às 16h (de Brasília) - Rajko Mitic Stadium (mando do Estrela Vermelha)

Copenhagen x Trabzonspor

Ida: terça-feira, 16 de agosto, às 16h (de Brasília) - Parken Stadium (mando do Copenhagen)

terça-feira, 16 de agosto, às 16h (de Brasília) - Parken Stadium (mando do Copenhagen) Volta: quarta-feira, 24 de agosto, às 16h (de Brasília) - Medical Park Stadyumu (mando do Trabzonspor)

Dínamo Kiev x Benfica

Ida: quarta-feira, 17 de agosto, às 16h (de Brasília) - Stadion LKS (mando do Dínamo)

quarta-feira, 17 de agosto, às 16h (de Brasília) - Stadion LKS (mando do Dínamo) Volta: terça-feira, 23 de agosto, às 16h (de Brasília) - Estádio da Luz (mando do Benfica)

Rangers x PSV

Ida: terça-feira, 16 de agosto, às 16h (de Brasília) - Ibrox Stadium (mando do Rangers)

terça-feira, 16 de agosto, às 16h (de Brasília) - Ibrox Stadium (mando do Rangers) Volta: quarta-feira, 24 de agosto, às 16h (de Brasília) - Philips Stadion (mando do PSV)

Onde assistir os jogos do play-off da Champions League?

Todos os jogos do play-off da Liga dos Campeões serão transmitidos ao vivo para o Brasil, em canais do Grupo Turner e até mesmo no SBT, que vai passar alguns jogos em TV aberta. Última etapa antes da fase de grupos da competição também terá suas partidas divididas entre TNT e Space, na TV fechada, e HBO Max, no streaming.