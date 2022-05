Champions League 2022/23: times, datas, sorteio e mais do torneio

Com o fim da temporada 2021/22 da Champions League se aproximando, a edição de 2022/23 já tem 26 das 32 equipes da fase de grupos definidas. Esta será a 68ª edição da competição mais importante do continente europeu.

O sorteio da fase de grupos da edição de 2022/23 da Champions League acontecerá no dia 25 de agosto de 2022, após a definição dos classificados da fase preliminar, que começará no dia 21 de junho de 2022.

A GOAL te mostra tudo o que você precisa saber sobre a Champions League de 2022/23.

Quando começa a Champions 2022/23? E quando ela termina?

A fase de grupos da edição de 2022/23 da Champions League está programada para iniciar no dia 6 de setembro de 2022, após serem definidos os classificados da fase preliminar.

A edição de 2022/23 começará oito dias mais cedo do que a temporada de 2021/22, já que a Copa do Mundo do Qatar de 2022 será realizada em novembro, interrompendo o calendário das competições de clubes.

A grande final está programada para o dia 10 de junho de 2023.

Confira todas as datas da Champions League 2022/23:

Mais artigos abaixo

Fase de grupos

6/7 de setembro de 2022 - 1ª rodada

13/14 de setembro de 2022 - 2ª rodada

4/5 de outubro de 2022 - 3ª rodada

11/12 de outubro de 2022 - 4ª rodada

25/26 de outubro de 2022 - 5ª rodada

1/2 de novembro de 2022 - 6ª rodada

Oitavas de final

14/15/21/22 de fevereiro de 2023 - ida

7/8/14/15 de março de 2023 - volta

Quartas de final

11/12 de abril de 2023 - ida

18/19 de abril de 2023 - volta

Semifinal

9/10 de maio de 2023 - ida

16/17 de maio de 2023 - volta

Final

10 de junho de 2023 - Atatürk Olympic Stadium, Istanbul.

Quais times irão jogar a Champions 2022/23?

Com o fim dos campeonatos nacionais da Europa, 26 equipes já estão garantidas na fase de grupos, restando as equipes classificadas das fases preliminares para completar os 32 participantes dos oito grupos da competição.

Confira as 26 equipes classificadas para a fase de grupos.

Europa

Eintracht Frankfurt (Campeão da Liga Europa)

Espanha

Real Madrid (1º colocado)

Barcelona (2º colocado)

Atlético de Madrid (3º colocado)

Sevilla (4º colocado)

Inglaterra

Manchester City (1º colocado)

Liverpool (2º colocado)

Chelsea (3º colocado)

Tottenham Hotspur (4º colocado)

Itália

Milan (1º colocado)

Inter de Milão (2º colocado)

Napoli (3º colocado)

Juventus (4º colocado)

Alemanha

Bayern de Munique (1º colocado)

Borussia Dortmund (2º colocado)

Bayer Leverkusen (3º colocado)

RB Leipzig (4º colocado)

França

Paris Saint-Germain (1º colocado)

Olympique de Marselha (2º colocado)

Portugal

Porto (1º colocado)

Sporting (2º colocado)

Outras ligas

Red Bull Salzburg (1º colocado na Áustria)

Celtic (1º colocado na Escócia)

Ajax (1º colocado na Holanda)

Clube Brugge (1º colocado na Bélgica)

Shakhtar Donetsk (1º colocado na Ucrânia antes do encerramento antecipado da temporada 2021/22)

Por que os times russos estão fora da Champions?

Ainda em 2022, com a invasão russa à Ucrânia, a Uefa e a Fifa impuseram diversas sanções aos times da Rússia, principalmente proibindo-os de participar das competições organizadas pelas entidades. Assim, as equipes russas e a seleção não vão disputar Copa do Mundo, Nations League, Champions League, Eurocopa feminina e Europa League.

Onde será a final da Champions 2022/23?

A grande decisão da Champions League 2022/23 será disputada no Atatürk Olympic Stadium, em Istanbul. O estádio havia sido designado para sediar a final da edição de 2019/20, porém acabou realocado em decorrência da pandemia de Covid-19.

Onde assistir aos jogos da Champions 2022/23?

Os canais TNT Sports e o SBT, além do serviço de streaming HBO Max, serão os responsáveis por transmitir a edição de 2022/23 da Champions League.

Qual o canal da TNT?

Por cabo:

NET: 151

NET HD: 651

VIVO TV HD: 648

TVN: 33

TVN HD: 433

ROMA CABO: 69

ROMA CABO HD: 569

TV ALPHAVILLE HD: 151

CABO: 300

TELECOM HD: 820

BVCi HD: 212

TCM HD: 100

Por satélite:

SKY: 108

SKY HD: 508

CLARO TV: 151

CLARO TV HD: 651

VIVO TV HD: 100

OI TV: 48

OI TV HD: 548

ALGAR TV: 556

ALGAR TV HD: 956

NOSSA TV: 17

Qual o canal do SBT?

SKY:

Canal digital: 09

Canal HD: 409

NET:

Canal digital: 17

Canal HD: 509

​​ VIVO:

Canal digital: 222

OI:

Canal digital: 11

Claro TV:

Canal digital: 23

Algar TV:

Canal digital: 701

TV Alphaville: