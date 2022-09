Petraglia, presidente do Athletico, recebe alta após internação em hospital

Dirigente aguarda retorno médico protocolar para retornar à Curitiba após sofrer mal-estar abdominal

O presidente do Athletico-PR, Mario Celso Petraglia recebeu alta hospitalar na última segunda-feira (19), mas permanece em São Paulo aguardando um retorno médico para voltar à Curitiba.

Na capital paulista, o dirigente de 78 anos ficou internado no hospital Vila Nova por cinco dias, sob os cuidados do médico Antônio Macedo, considerado o maior especialista em intestino no Brasil. Foi ele quem atendeu Petraglia em 2019, quando o presidente passou por cirurgia no intestino.

O presidente do Athletico passou mal durante a madrugada da última quarta-feira, dia 14, e foi atendido em um hospital da capital paranaense antes de ser transferido para São Paulo.

"Ele está bem, saiu do quadro obstrutivo. Ele está ótimo, está comendo, com saúde ótima", disse o médico Antônio Macedo à GOAL.

Sobre o que teria causado o mal-estar no presidente, uma das hipóteses seria algum alimento que não mastigou corretamente.

"Às vezes a gente come alguma coisa e não mastiga com aquela intensidade necessária, 15 vezes cada garfada. Não estou dizendo que foi isso que aconteceu com ele (Petraglia), mas isso pode acontecer com qualquer um de nós. O presidente passou por uma cirurgia bem complexa em 2019 e tem o abdômen bem alterado, não necessariamente foi isso (que causou o mal-estar), porque o abdômen dele está bem, mas pode acontecer um quadro obstrutivo se a gente tem uma barriga propensa a uma obstrução", explica.

Petraglia tenta avançar em sua recuperação até o final de semana do dia 29 de outubro, quando o Athletico viaja a Guayaquil para a final da Copa Libertadores 2022, contra o Flamengo.