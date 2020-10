Peru x Brasil: onde assistir ao vivo, horário, escalações e últimas notícias

Encontro é válido pela segunda rodada das Eliminatórias Sul-Americanas; veja como acompanhar pela TV na internet

A vai a Lima nesta terça-feira (13) enfrentar o , a partir das 21h (de Brasília), pela segunda rodada das . A partida será transmitida ao vivo pela TNT, EI Plus e pelo YouTube do Esporte Interativo. Na Goal, você também pode acompanhar a partida minuto a minuto, em tempo real.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

QUANDO SERÁ?

JOGO x DATA Terça-feira, 13 de outubro de 2020 LOCAL Estádio Nacional de Lima (PER) HORÁRIO 21h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto: Getty Images)

A partida será transmitida ao vivo pela TNT, EI Plus e pelo YouTube do Esporte Interativo.. Você também pode acompanhar a partida na Goal minuto a minuto, em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Mais times

O Peru iniciou a caminhada nas eliminatórias com empate com o fora de casa e, agora, quer marcar seus primeiros três pontos em seus domínios. Os peruanos não têm Paolo Guerrero, com uma lesão no joelho.

Após estrear com goleada sobre A bolívia, a Seleção Brasileira pode ter mudanças na equipe titular, já que nesta segunda-feira (12), Tite colocou Rodrigo Caio ao lado de Marquinhos na zaga, além de Ribeiro no ataque. No entanto, com comandante preferiu adotar o mistério para o duelo. "Eu tenho a equipe montada mas eu não quero falar agora. A base continua a mesma, a estrutura mas não quero municiar o Gareca. Tu troca a característica de um atleta e ela já traz uma diversidade", disse o treinador.

Mais artigos abaixo

Escalação do Peru: Gallese, Advíncula, Zambrano, Abram, Trauco, Tapia, Aquino, Yotún, Carillo, Cueva e Ruidíaz.

Escalação do Brasil: Weverton, Danilo, Marquinhos, Thiago Silva (Rodrigo Caio), Renan Lodi, Casemiro, Douglas Luiz, Coutinho, Cebolinha, Neymar (Everton Ribeiro) e Firmino.

HISTÓRICO NAS ELIMINATÓRIAS

PERU

O Peru busca a sua sexta classificação para uma . O time peruano já disputou 148 partidas nas eliminatórias, com 42 vitórias, 37 empates e 69 derrotas.

BRASIL

A Seleção Brasileira é a única equipe da América do Sul que disputou todas as edições da Copa do Mundo. Em suas participações nas eliminatórias sul-americanas para o mundial, o Brasil disputou 111 jogos, com 69 vitórias, 30 empates e 12 derrotas.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

PERU

JOGO CAMPEONATO DATA Paraguai 2 x 2 Peru Eliminatórias 8 de outubro de 2020 1 x 0 Peru Amistoso 15 de novembro de 2019

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Peru Eliminatórias 12 de novembro de 2020 A confirmar Peru x Eliminatórias 17 de novembro de 2020 A confirmar

BRASIL

JOGO CAMPEONATO DATA Brasil 5 x 0 Bolívia Eliminatórias 9 de outubro de 2020 Brasil 3 x 0 Amistoso 19 de novembro de 2019

Próximas partidas