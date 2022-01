Perto do Mundial, Tuchel vê Chelsea exausto: 'Somos um time que joga, joga...'

Após o empate em 1 a 1 com o Brighton nesta terça-feira (18), o Chelsea completou quatro jogos sem vencer na Premier League. São três empates e uma derrota dos Blues no período. O técnico Thomas Tuchel resolveu dar dois dias de folga aos seus jogadores após o empate desta terça-feira. Segundo o alemão, sua equipe está exausta tanto mentalmente quanto fisicamente.

- Nós estamos cansados mentalmente e fisicamente. Tem sido assim desde novembro. Nós somos um time que joga, joga, joga... Precisamos desconectar, este é o meu sentimento. Precisamos dar aos jogadores dois dias de folga. Não há outra solução - afirmou Tuchel.

Na terceira colocação do Campeonato Inglês e 12 pontos atrás do líder Manchester City, que tem um jogo a menos que os Blues, o título parece improvável para o Chelsea, que volta a campo no próximo domingo, contra o Tottenham no Stamford Bridge.

O Chelsea ainda tem pela frente a disputa do Mundial de Clubes, onde pode enfrentar o Palmeiras, caso os dois clubes vençam seus confrontos na semifinal da cometição. O torneio começa no próximo dia 3 de fevereiro.