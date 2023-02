Quem é Christian Atsu, ex-atacante de Newcastle e Porto falecido nos terremotos na Turquia?

O jogador, encontrado sob os escombros do prédio onde morava, atuava pelo Hatayspor, da Turquia

A morte de Christian Atsu, jogador ganês que atuava no Hatayspor, da Turquia, foi confirmada neste sábado (18), 12 dias após o terremoto de magnitude 7,8 que devastou o país e a Síria. O atleta, que estava desaparecido, ficou preso sob os escombros do prédio onde morava, no sul da Turquia.

A informação foi confirmada pelo agente do jogador. O Hatayspor havia divulgado que o jogador havia sido resgatado com vida no dia 7 de fevereiro. Porém, o técnico do clube, Volkan Demirel, não confirmou a informação e disse que o jogador continuava desaparecido.

Atsu havia programado para deixar o sul da Turquia horas antes do terremoto, mas o treinador disse que o jogador optou por permanecer no clube, depois de marcar o gol da vitória da equipe no dia 5 de fevereiro.

Nas redes sociais, o clube disse: "O funeral do nosso jogador de futebol Christian Atsu será em seu país natal, Gana. Não vamos te esquecer, Atsu. A paz esteja com você, pessoa linda. Não há palavras para descrever nossa tristeza. Descanse em paz", escreveu.

Christian Atsu é formado nas categorias de base do Porto, clube onde atuou pela primeira vez na categoria profissional. Na equipe portuguesa, o ganês precisou ser emprestado ao Rio Ave durante a temporada 2011/12 para atuar por mais minutos.

Tendo se destacado em Portugal, Atsu foi comprado pelo Chelsea, da Inglaterra, por 3,5 milhões de libras em setembro de 2013, embora nunca tenha feito uma partida oficial pelo clube.

No clube inglês, o jogador foi emprestado para cinco times diferentes: Vitesse, da Holanda, Málaga, da Espanha, Everton, Bournemouth e Newcastle United, todos da Inglaterra.

Foi neste último, aliás, que Atsu se destacou no futebol europeu após um longo período de mudanças. Ao termino de seu contrato com o Chelsea, o atacante foi comprado pelo Magpies, que decidiu ativar a opção de compra de seu contrato, em maio de 2017, por 6,2 milhões de libras.

No Newscatle United, Atsu somou 121 partidas, com oito gols marcados. Em julho de 2021, o jogador foi negociado com o Al Raed, da Arábia Saudita. Porém, por conta de muitas lesões, só atuou em oito partidas.

Em setembro de 2022, Atsu assinou um contrato de uma temporada com o Hatayspor, da Turquia, com a opção de quatro anos mais. Pelo clube, o ganês somou três jogos e um gol marcado, justamente em sua última partida pelo clube turco antes de seu desaparecimento em 5 de fevereiro, contra o Kasimpasa.

Christian Atsu também defendeu a seleção de Gana por 65 partidas, marcando nove gols. O jogador deixa sua esposa, Marie-Claire Rupio, e três filhos.