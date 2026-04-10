Pérez apresenta seu plano para reestruturar o Real Madrid

A temporada do Real Madrid está à beira do abismo: faltando oito rodadas para o fim da La Liga, o clube está sete pontos atrás do líder, o Barcelona.

Na Liga dos Campeões, a derrota por 1 a 2 para o Bayern de Munique na partida de ida das quartas de final torna a missão de classificação para as semifinais extremamente difícil.

Independentemente do que venha a acontecer na partida de volta, as coisas nesta temporada não correram como planejado no Real Madrid, especialmente com a demissão do técnico Xabi Alonso e a nomeação de Álvaro Arbeloa, que ainda não convenceu totalmente até o momento.

O jornal “Mundo Deportivo” informou que Florentino Pérez está estudando a introdução de um novo cargo na estrutura do clube, uma função que não existe mais desde os tempos de Jorge Valdano e Predrag Mijatović.

No programa El Larguero, da rádio Cadena SER, foi dito que “o Real Madrid está estudando, entre as possíveis mudanças, não apenas a contratação de um meio-campista ou zagueiro, mas também a possibilidade de adicionar o cargo de diretor esportivo à sua estrutura atual”.

A reportagem acrescentou: “Uma agência externa ao Real Madrid está analisando os currículos de diretores esportivos de primeira linha, a maioria dos quais ainda ocupa seus cargos, com o objetivo de preparar uma lista de candidatos e enviá-la ao clube quando necessário”.

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