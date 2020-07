Pelo Twitter, Rodrygo revela que ele e Modric se chamam de pai e filho

Atacante do Real Madrid respondeu aos fãs na rede social e revelou a surpresa do croata ao saber que tinha quase a mesma idade do pai de Rodrygo

O brasileiro Rodrygo parece estar cada dia mais à vontade no . Em sua primeira temporada no futebol europeu, o jovem atacante ex- já participou de 28 jogos, fez nove gols e deu duas assistências. Porém, não só de bons números dentro de campo tem vivido o camisa 27. Com o apoio dos companheiros ele revela ser querido no vestiário madridista e falou até da relação de "pai e filho" que ele tem com Luka Modric.

"Minha relação com o Modric é muito boa. É uma relação de pai e filho. Meu pai é muito jovem. Quando eu contei para ele que meu pai tinha 35 anos ele não acreditou. E ele falou: 'então você me respeita porque eu tenho idade para ser seu pai'. E agora pegou esse apelido, toda vez que ele me vê, ele me chama de 'hijo' e eu o chamo de 'papá'. Eu gosto bastante do Luka, é muito gente boa e um craque", falou Rodrygo.

A resposta veio a partir de um momento de interação de Rodrygo com seus seguidores no Twitter. Na quinta-feira (23) ele postou uma mensagem falando que responderia algumas perguntas colocadas na hashtag #AskRodrygo. As respostas vieram no dia seguinte, sexta-feira (24).

Em outra pergunta, ele falou sobre a importância de ter companheiros brasileiros no elenco ajudando-o na adaptação ao novo clube, novo país, nova liga e nova realidade.

"Muito importante, isso me ajuda muito. As coisas ficam mais fáceis. Tem o Marcelo e o Casemiro que estão aqui há muito tempo já, então eles já me passam tudo, me dão toque sobre tudo. É muito bom. Ter os brasileiros aqui me ajuda bastante", declarou o camisa 27 do Real Madrid.

O atacante brasileiro também revelou seu jogador preferido a ter jogado no Real Madrid. Sem muita surpresa, Rodrygo destacou a figura de Cristiano Ronaldo. E disse: "É fácil de responder".

Em outro ponto, Rodrygo falou sobre suas superstições antes de cada jogo.

"Isso tem bastante. Eu sempre coloco a chuteira do pé direito, a caneleira direita, sempre amarro [a chuteira] no pé direito primeiro. Sempre vou no banheiro antes do jogo. Entrar em campo só com o pé direito. Eu não gosto muito de pisar em linha. Tem várias, eu sou meio doido com isso aí", brincou o brasileiro.