Pelé indica que Mbappé pode ser o seu sucessor

Principal jogador na história do Brasil Pelé indicou Mbappé como seu possível sucessor no futebol; Neymar também recebeu elogios

Pelé já demonstrou admiração ao talento de Kylian Mbappé ao elogiar o jogador após as atuações e conquista da Copa do Mundo, em 2018, com a França. Mas desta vez, o Rei do futebol enfatizou que o francês poderá se tornar “o novo Pelé”.

Em entrevista à France Football, o brasileiro assegurou Mbappé como o seu sucessor no futebol: "Ele ganhou a Copa do Mundo com 19 anos, e eu com apenas 17. Me aproximei dele dizendo que ele quase tinha me igualado. Eu acho que ele pode se tornar o novo Pelé. Muitos acham que eu disse isso para ser amigável, mas não há uma piada".

O bate-papo completo irá ao ar somente nesta terça-feira (15), mas em trechos divulgados da conversa, Pelé também comentou sobre Neymar. Revelado nas categorias de base do Santos, o companheiro de Mbappé no Paris Saint Germain foi caracterizado por Pelé como “o filho do Santos”.

"As pessoas pensam que eu dou ouvidos demais, mas um pai nunca critica ele educa. Quando digo que Neymar é nosso filho, é isso? Nós o consideramos como filho do Santos”, disse.

"O que eu faço (para Neymar) é para o seu próprio bem, quero o melhor para ele e para a nossa Seleção, farei todo o possível para ajudá-lo e torná-lo melhor. Não precisamos nos preocupar com isso", acrescentou o tricampeão mundial.