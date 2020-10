'Pediu' a 10 de Messi, ficou com a 9: Braithwaite ganha número de Suárez no Barcelona

Mesmo contestado no Barça, dinamarquês ganha moral e recebe a camisa 9 do Barça que já foi de Suárez, Ronaldo e Ibrahimovic

O conto de fadas de Martin Braithwaite no ganha mais um capítulo. Ele é, oficialmente, o novo camisa 9 do clube catalão, embora seja apenas uma opção no elenco de Ronald Koeman.

A nova numeração pode ser encarada como um "presente" da diretoria blaugrana para o dinamarquês após uma confusão envolvendo a camisa mais mística do clube: a camisa 10 de Messi.

Durante o impasse da saída ou não do argentino, Braithwaite, que vestia o número 19, teria pedido o número do craque caso ele deixasse a Catalunha. Após a notícia rodar o mundo, o próprio atacante desmentiu a informação.

"O que as pessoas pensam? É claro que eu não pedi ao clube o número de Messi", disse o dinamarquês ao jornal BT, de seu país natal. O craque seis vezes melhor do mundo ficou no Barcelona e, claro, segue com a camisa 10 do clube.

(Foto: Getty)

A camisa 9 do Barcelona ficou vaga desde a saída de Luis Suárez, que hoje veste o mesmo número no e foi "reservada" para Memphis Depay. A transferência do holandês não aconteceu e a numeração caiu no colo de Braithwaite.

Para honrar o número que um dia já foi de Zlatan Ibrahimovic e Ronaldo, Braithwaite precisa melhorar seus números no Barcelona. Em 11 jogos desde fevereiro, quando foi contratado, ele marcou apenas um gol.

Outras novas numerações para a temporada são: os novos contratados Sergiño Dest e Miralem Pjanic usarão a 2 e a 8, respectivamente; Antoine Griezmann recebeu a camisa 7 e Coutinho, que volta a jogar com o número 14 no clube catalão. O brasileiro Matheus Fernandes "herda" de Braithwaite a camisa 19.

Confira a numeração do Barcelona para a temporada 2020/21: