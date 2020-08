Braithwaite com a 10 do Barcelona? Até o próprio jogador nega querer camisa de Messi

O atacante dinamarquês insiste que não quer a icônica camisa do argentino, que pode deixar o clube em breve

Se Lionel Messi deixar o , a icônica camisa 10 blaugrana ficaria disponível. E foi veiculado na que Martin Braithwaite teria pedido para usar o número caso o argentino fosse embora do Camp Nou.

O pedido de Messi para deixar o Barcelona realmente existe. Porém, o próprio dinamarquês, que veste a camisa 19, desmentiu que tenha pedido o número do seis vezes melhor do mundo.

"O que as pessoas pensam? É claro que eu não pedi ao clube o número de Messi", disse o jogador ao jornal dinamarquês BT. "Seria muito desrespeitoso. Eu realmente acho que as pessoas que inventam essas histórias não tem respeito pelas pessoas".

Sobre o futuro do argentino, Braithwaite não confirmou se Messi fica no Barcelona ou se ele parte para outro clube. "Muitas coisas estão sendo escritas sobre Messi e eu não sei o que está acontecendo. Só posso dizer que ele é um grande jogador e companheiro de time".

Braithwaite parece ter se adaptado rapidamente com o elenco blaugrana. Inclusive, durante a paralisação do futebol, o atacante brincou que era mais rápido do que é Messi.

Contratado em fevereiro de 2019, o dinamarquês tem vínculo com o time catalão até 2024. Especulado em outros clubes, o atacante despistou. "Todos os jogadores do time estão sendo especulados em outros clubes, então é natural que eu também esteja envolvido. É assim que acontece quando você joga pelo Barcelona e não alcança seus objetivos".

"Estou muito feliz muito no clube e, ao que parece, estão contentes comigo, por isso tenho uma noção muito boa de onde estou. Para ser honesto, não conversei com ninguém sobre trocar de clube. Estou apenas focado em como me preparar para jogar bem pelo Barcelona na próxima temporada. Estou loucamente ansioso para disputar a próxima temporada e ganhar muitos títulos", completou.