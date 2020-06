Romário, Ronaldo, Ibra: os melhores 9 da história do Barcelona

A Goal listou os 20 melhores centroavantes que já passaram pelo Camp Nou

O é um dos clubes que mais teve craques em sua história, em todas as posições. E a camisa 9 blaugrana já foi vestida por grandes nomes do futebol mundial, que deixaram sua marca com gols e títulos para o clube.

A Goal listou os 20 melhores centroavantes da rica história do Barça. Confira.

20. SÁNDOR KOCSIS

Depois de triunfar no Honved, em Budapeste, onde marcou 177 gols, o atacante húngaro chegou a Barcelona com status de estrela e não decepcionou. Com a camisa blaugrana, marcou 41 gols e venceu duas LaLigas, duas Copas do Rei e participou da conquista de uma Copa de Ferias, entrando na história do Barça.

19. SONNY ANDERSON

O brasileiro foi uma das maiores decepções do Barça nos anos 1990, pois as expectativas eram muito altas. Em duas temporadas no Camp Nou, foram duas LaLigas e uma , com 16 gols em 47 partidas.

18. EULOGIO MARTÍNEZ

O paraguaio marcou uma época que era díficil jogar no Barcelona. Foram 18 gols e dois títulos de LaLiga, outros dois de Copa do Rei, além de duas Copas de Ferias.

17. JULIO SALINAS

Um dos grandes atacantes culés dos anos 90 não pode ser deixado de fora da lista. O ex-jogador de Bilbao ficou seis temporadas em Barcelona e marcou 72 gols em 196 jogos. Além disso, possui um histórico invejável: quatro LaLigas, uma Copa do Rei e uma Liga dos Campeões enfeitam as vitrines de Salinas com o Barça.

16. CHRISTOPHE DUGARRY

O francês Dugarry teve uma curta passagem no Camp Nou. Ele jogou apenas 13 jogos na única temporada em que vestiu a camisa blaugrana, conquistando uma LaLiga neste período.

15. GARY LINEKER

Lineker soube aproveitar seu tempo em Barcelona. Com 20 e 16 gols nas duas primeiras temporadas de LaLiga, o britânico triunfou com no Camp Nou. Com o clube catalão, foram uma Copa do Rei e uma Recopa Europeia somadas à galeria de títulos do clube.

14. ZLATAN IBRAHIMOVIC

O sueco esteve lá apenas por uma temporada, mas foi mais intenso. Seu bom histórico de gols (22 gols em 46 jogos) contrasta com seus conflitos com Pep Guardiola, chamado por Ibra de "filósofo".

13. JUAN ANTONIO PIZZI

O atacante chegou ao Camp Nou na temporada 1996/97 e ficou por lá por apenas dois anos, mas conquistou o carinho da torcida do Barça. Ele conquistou uma LaLiga, uma Copa do Rei e uma Supercopa Europeia pelo clube.

12. PICHI ALONSO

De grande eficiência diante do gol, Alonso ficou cinco anos em Barcelona, ​​de 1982 a 1986, e se tornou uma das grandes figuras da equipe catalã. Vencedor de LaLiga, da Copa do Rei e de duas Copas da Liga, o atacante deixou sua marca no clube, graças aos seus 12 gols em 52 jogos.

11. HENRIK LARSSON

Uma das melhores contratações dos últimos tempos para o Barça. Como um 12º jogador, o ex- foi a fundamental em muitos jogos do clube. Com 19 gols em 59 jogos foi coroado com alguns títulos: duas LaLigas, uma Supercopa e uma Liga dos Campeões. Larsson deixou uma boa lembrança na Catalunha.

10. ENRIQUE CASTRO 'QUINI'

Em 123 jogos com a camisa blaugrana, ele marcou 60 gols e venceu três Copa do Rei uma Recopa. Além disso, no nível individual, ele viveu seu melhor momento no clube: venceu três Pichichi consecutivos, prêmio dado ao artilheiro de LaLiga, confirmando-o como um dos melhores atacantes na de todos os tempos.

9. ROMÁRIO

Em pouco tempo, Romário demonstrou o melhor de seu futebol no clube catalão. Em sua única temporada completa, ele marcou 30 gols, o que lhe rendeu o troféu Pichichi de 1993-94. Depois de conquistar a LaLiga, foi campeão mundial com o e deixou o Barcelona.

8. PATRICK KLUIVERT

O holandês deixou o para ser um dos principais jogadores do mundo nos anos 90 com o Barcelona. Seus 90 gols em 182 jogos marcaram a passagem de um dos 'matadores' mais mortais da história do Barça, com quem ele venceu uma única LaLiga.

7. THIERRY HENRY

Carrasco do Brasil na de 2006, Henry começou timidamente sua carreira na Espanha, mas tudo mudou com a chegada de Pep Guardiola. 35 gols foram suficientes para deixar uma marca no Camp Nou, onde ele venceu, entre outros títulos, o Triplete e o Sextete (seis troféus em um único ano).

6. DAVID VILLA

David Villa é um dos craques que está no Olímpo Catalão. Depois de brilhar pelo , foi contratado pelo Barça e foi gigante: 48 gols em 119 jogos e, com duas LaLigas, uma Copa do Rei e uma Liga dos Campeões. Em 2013, deixou o clube e partiu para o .

5. SAMUEL ETO'O

Uma das grandes figuras da história recente do Barça. O camaronês conseguiu marcar uma época no Camp Nou graças à sua velocidade, força e eficiência no gol. Não foi em vão que ele marcou 130 gols em 199 jogos, um deles na final da Liga dos Campeões de 2006, empatando a partida contra o . Além da Champions, que conquistou em duas ocasiões, conquistou o primeiro Triplete na história do Barça, entre outros troféus.

4. CÉSAR RODRÍGUEZ

O atacante foi uma das primeiras grandes lendas da história de Barcelona. Com 195 gols em 290 jogos, o jogador conseguiu vários troféus com seus companheiros de equipe, incluindo cinco LaLigas, três Copas do Rei e três Copas Eva Duarte.

3. PAULINO ALCÁNTARA

Alcántara foi o maior artilheiro do Barcelona por mais de 85 anos. Com mais gols do que jogos disputados, 369 gols em 357 partidas, o espanhol-filipino venceu cinco Copas da Espanha e é um autêntico mito no Camp Nou.

2. RONALDO

Um dos atacantes mais completos que já passaram pelo Camp Nou. Poder, velocidade, finalização ... Essas foram apenas algumas das qualidades de Ronaldo, que apesar de passar apenas uma temporada em Barcelona, ​​deixou recordes de lendas autênticas: 47 gols em 49 jogos.

1. LUIS SUÁREZ

A grande referência do Barcelona no ataque neste século. O uruguaio chegou ao Camp Nou em 2014 e após um período de punição pela mordida em Giorgio Chiellini na Copa do Mundo do Brasil, ele deu a volta por cima da melhor maneira possível. 191 gols em 270 jogos são números que falam claramente da grande capacidade que ele tem, formando junto com Messi uma das melhores duplas da história recente do Barça.