Paysandu x Ypiranga-RS: escalação, desfalques e mais do jogo da Série C 2022

A bola vai rolar neste sábado (30) para Paysandu x Ypiranga neste sábado (30), a partir das 17h (de Brasília), na Arena Verde, pela quarta rodada da Série C.

Ainda sem saber o que é perder na Série C, com dois empates e uma vitórias, o Paysandu registra cinco pontos, enquanto o Ypiranga, com quatro pontos, estreou na Terceirona com derrota para o Aparecidense.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o confronto na Arena Verde, em Paragominas, o Paysandu pode ter os retornos de atacante Danrlei, em fase final de recuperação de uma lesão na coxa direita, além de João Paulo, que sofreu uma fratura em um dedo do pé esquerdo.

Por outro lado, o volante Bileu, com lesão no tornozelo esquerdo, vai ser operado e está fora da temporada, assim como o meia Ricardinho, que passou por uma cirurgia no joelho direito.

Já o Ypiranga segue sem contar com o goleiro Edson, fora da equipe desde a final do Gauchão.

Possível escalação do Paysandu: Thiago Coelho; Igor Carvalho, Genílson, Lucas Costa e Patrick Brey; Mikael, Wesley e José Aldo; Robinho, Marlon e Marcelo Toscano.

Possível escalação do Ypiranga: Allan; Gedeílson, Carlos Alexandre, Marcão e Vitinho; Amorim (Lorran), Robson, Cesinha, Marcelinho e Rodrigo Carioca; Hugo Almeida. Técnico: Luizinho Vieira.

DESFALQUES

PAYSANDU:

Danrlei e João Paulo: lesionados

YPIRANGA:

Edson: machucado

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Paysandu e Ypiranga será transmitido ao vivo pelo DAZN, no streaming, neste sábado (30).