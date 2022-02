Paysandu x Remo: onde assistir ao vivo, horário e informações do Campeonato Paraense 2022

Pelo clássico Re-Pa , Paysandy e Remo se enfrentam neste domingo (20), no Curuzu, a partir das 17h (de Brasília), pela 7ª rodada do Campeonato Paraense. A partida terá transmissão ao vivo da TV Cultura (para região norte), na TV aberta.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Paysandu x Remo DATA Domingo, 20 de fevereiro de 2022 LOCAL Estádio Leônidas Sodré de Castro - Belém, Pará HORÁRIO 17h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A TV Cultura (para região norte), na TV aberta, é o canal que vai transmitir o jogo deste domingo (20), no Curuzu.

MAIS INFORMAÇÕES

O Paysandu chega para esta partida da 7ª rodada do Campeonato Paraense liderando o Grupo A, com 13 pontos conquistados. A equipe não sabe o que é perder na competição, tendo conquistados quatro vitórias e um empate.

Assim com o Paysandu, o Remo não perdeu no Campeonato Paraense, tendo conquistado 12 pontos na liderança do Grupo C. O time vem de dois empates seguidos, mas, mesmo assim, se manteve na liderança.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

PAYSANDU

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Tapajós 0 x 0 Paysandu Campeonato Paraense 13 de fevereiro de 2022 Paysandu 4 x 0 Itupiranga-PA Campeonato Paraense 16 de fevereiro de 2022

Próximas partidas

Mais artigos abaixo

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Castanhal x Paysandu Campeonato Paraense 26 de fevereiro de 2022 11h (de Brasília) Trem-AP x Paysandu Copa do Brasil 2 de março de 2022 17h (de Brasília)

REMO

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Remo 0 x 0 Tuna Luso Campeonato Paraense 13 de fevereiro de 2022 Bragantino-PA 1 x 1 Remo Campeonato Paraense 16 de fevereiro de 2022

Próximas partidas