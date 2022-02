Paysandu x Remo: escalação, desfalques e mais do jogo pelo Campeonato Paraense 2022

A bola vai rolar neste domingo (20) para Paysandu x Remo, em partida válida pela 7ª rodada do Campeonato Paraense, a partir das 17h (do horário de Brasília). A partida promete agitar o futebol paraense e, ainda, será o primeiro clássico Re-Pa na temporada.

Liderando o Grupo A, o Paysandu vem de uma vitória contra o Itupiranga por 4 a 0, enquanto o Remo empatou com o Bragantino, do Pará, por 1 a 1 na última rodada.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o grande clássico do futebol paraense, as duas equipes não terão maiores desfalques. O Paysandu, por sua vez, deve repetir o time que bateu o Itupiranga por 4 a 0, com Marcelo Toscano no ataque.

Do outro lado, e assim como o Papão da Curuzu, o Remo deve manter o mesmo time da última partida, já que a equipe não tem desfalques para o duelo.

Possível escalação do Paysandu: Elias Curzel; Igor Carvalho, Marcão, Genílson, João Paulo; Mikael, Ricardinho, José Aldo; Marlon, Robinho e Marcelo Toscano.

O Leão se reapresentou nesta quinta-feira (17), focado no clássico do fim de semana. ⚽️



📸: Samara Miranda/Remo#OReiDaAmazônia pic.twitter.com/TX3p9RppUl — Clube do Remo (de 😷) (@ClubeDoRemo) February 17, 2022

Possível escalação do Remo: Vinícius; Rony, Daniel Felipe, Marlon, Paulo Henrique; Anderson Uchôa, Paulinho Curuá, Felipe Gedoz; Erick Flores, Bruno Alves e Brenner.

DESFALQUES

PAYSANDU:

SEM DESFALQUES

REMO:

SEM DESFALQUES

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Paysandu e Remo será transmitido ao vivo pela TV Cultura (para região norte), na TV aberta, neste domingo (20).