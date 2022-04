Paysandu x Atlético-CE: onde assistir ao vivo, horário e informações da Série C 2022

Paysandu e Atlético-CE se enfrentam neste domingo (17), na Arena Verde, a partir das 19h (de Brasília), pela segunda rodada da Série C. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN, na plataforma de streaming.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Paysandu x Atlético-CE DATA Domingo, 17 de abril de 2022 LOCAL Arena Verde - Paragominas, PA HORÁRIO 19h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O DAZN, no streaming, vai transmitir o jogo deste domingo, na Arena Verde.

MAIS INFORMAÇÕES

Depois da derrota para o Remo na final do Parazão, o Paysandu volta as atenções para a estreia na Série C.

"O foco é sempre começar com o pé direito, a final do estadual já é página virada, nosso objetivo agora é outro. É um novo formato, enfrentamos mais equipes agora, o nível de dificuldade aumenta, mas o nosso time está muito forte. O professor Márcio Fernandes tem um plano para o acesso e vamos buscar seguir à risca.", afirmou o zagueiro Marcão.

Do outro lado, o Atlético-CE estreou com derrota para o Campinense por 1 a 0 na primeira rodada, e agora busca a primeira vitória na Série C.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

PAYSANDU

JOGO CAMPEONATO DATA Remo 3 x 0 Paysandu Parazão 3 de abril de 2022 Paysandu 3 x 1 Remo Parazão 7 de abril de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO ABC x Paysandu Série C 20 de abril de 2022 19h (de Brasília) Mirassol x Paysandu Série C 25 de abril de 2022 20h (de Brasília)

ATLÉTICO-CE

JOGO CAMPEONATO DATA Pacajus 1 x e Atlético-CE Cearense 19 de fevereiro de 2022 Atlético-CE 0 x 1 Campinense Série C 9 de abril de 2022

Próximas partidas