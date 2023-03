Paysandu x Tuna Luso ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Paraense

Equipes entram em campo neste sábado (18), pela sétima rodada; veja como acompanhar na internet

O Paysandu recebe o Tuna Luso na tarde deste sábado (18), às 17h (de Brasília), na Curuzu, pela sétima rodada do Campeonato Paraense. A partida terá transmissão ao vivo da TV Cultura, na TV aberta.

Sem vencer há três partidas, o Paysandu acabou caindo para a segunda colocação do grupo B. O Papão perdeu seus dois zagueiros titulares por suspensão, mas conta com os retornos de Eltinho e Alex Matos, recuperados de lesões.

Já o Tuna Luso está na segunda posição do grupo C, com 5 pontos. Porém, o time também está ameaçado pelo rebaixamento e sabe que precisa ganhar para se afastar do risco.

Prováveis escalações

Paysandu: Thiago Coelho; Edilson (Samuel Santos), Wanderson, Jiménez, Eric Vieira; Rithely, João Vieira (Ricardinho) e Fernando Gabriel (Hernández); Bruno Alves, Vinícius Leite (Vicente) e Mário Sérgio.

Tuna Luso: Jader; David, Dedé, Marlon, Garagau; Felipe Recife, Lineker, Wallacer e Juninho; Welthon e Paulo Rangel.

Desfalques

Paysandu

Genílson e Bocanegra cumprem suspensão.

Tuna Luso

Jair, lesionado, e Felipe Recife, suspenso, são os desfalques.

Quando é?