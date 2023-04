Paysandu x Águia de Marabá ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da semifinal do Campeonato Paraense

Equipes entram em campo neste sábado (29), pelo jogo de volta; veja como acompanhar na TV e na internet

Paysandu e Águia de Marabá entram em campo na noite deste sábado (29), a partir das 19h (de Brasília), no Mangueirão, em Belém, pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Paraense. A partida terá transmissão ao vivo da TV Cultura (PA), na TV aberta.

Após vencer o jogo de ida por 1 a 0, o Paysandu entra em campo com a vantagem do empate. Do outro lado, o Águia de Marabá entra em campo precisando ganhar por dois gols de diferença para avançar, ou por um para levar a decisão aos pênaltis.

Prováveis escalações

Águia de Marabá: Axel, David, Castro, Evandro, Balão, Carlos, Luam, Alan, Betão, Wander e Danilo.

Paysandu: Thiago Coelho, Edilson, Genílson, Filemon, Wanderson, Eltinho, João Vieira, Geovane, F. Gabriel, Luis Phelipe e Mário Sérgio.

Desfalques

Águia de Marabá

Sem desfalques confirmados.

Paysandu

Sem desfalques confirmados.

Quando é?