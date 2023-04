Patronato x Atlético Nacional ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa Libertadores

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (5), pela primeira rodada da fase de grupos do torneio; veja como acompanhar na TV e na internet

Patronato e Atlético Nacional se enfrentam na noite desta quarta-feira (5), às 19h (de Brasília), no Estádio Presbítero Bartolomé Grella, pela primeira rodada do Grupo H da Libertadores. A partida terá transmissão ao vivo do Paramount+, no streaming, com narração de Marcos Segatti e comentários de Eugênio Alemão.

Estreante em Libertadores, o Patronato chega empolgado após vencer a sua última partida pela Segunda Divisão do Campeonato Argentino, contra o Deportivo Morón, por 1 a 0.

Já o Atlético Nacional chega para o duelo embalado, já que não perde há dez jogos, somando confrontos do Campeonato Colombiano e da Supercopa da Colômbia. A última derrota da equipe foi em fevereiro deste ano, contra o Jaguares de Córdoba.

Prováveis escalações

Patronato: Julio Salvá, Cristián González, Facundo Cobos, Matias Ruiz, Joel Ghirardello, Nicolás Domingo, Jorge Valdéz Chamorro, Damián Arce, Nazareno Solís, Juan Esquivel, Mateo Levato.

Atlético Nacional: Harlen Castillo, Felipe Román, Cristián Zapata, Juan Felipe Aguirre , Danovis Banguero, Juan Patiño , Yélier Góez, Sebastián Gómez , Jefferson Duque, Gianfranco Peña, Jhon Solis.

Desfalques

Patronato

Sem desfalques confirmados.

Atlético Nacional

Sem desfalques confirmados.

Quando é?