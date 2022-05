Pato passa carreira a limpo e nega que quase apanhou no vestiário do Corinthians

Dentre diversos assuntos abordados, o jogador abriu o jogo sobre grandes expectativas geradas quando mais novo

Alexandre Pato, atacante do Orlando City, dos Estados Unidos, revelou diversos momentos da sua carreira em uma carta publicada no portal The Players Tribune. No texto, o jogador aborda questões da sua transferência para o Milan, ainda muito novo, as polêmicas no Corinthians e seu momento no São Paulo.

Após ganhar destaque no Internacional, Alexandre Pato se transferiu ainda muito garoto para o Milan, sendo considerado uma das principais promessas da época. Na publicação, o jogador abriu o jogo sobre seu tempo na Itália, revelando que foi muito bem recebido pelos craques daquele time.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

"Os brasileiros me receberam de braços abertos: Ronaldo, Cafu, Emerson, Dida, Kaká... E, não, eu não morei na casa do Cafu! Mas estávamos sempre juntos, porque eu tinha quase a mesma idade dos filhos dele."

"Aprendi muito com todas aquelas lendas. Eu sentava ao lado do Ronaldinho no vestiário. Após os treinamentos, o (Carlo) Ancelotti pedia para o Seedorf e o Pirlo treinarem lançamentos comigo para eu entender os movimentos na hora de correr."

Além disso, Pato comentou sobre os holofotes e as grandes expectativas para ele se tornar um vencedor da Bola de Ouro: "As expectativas sobre mim eram enormes, né? Eu era o menino prodígio. Estava na Seleção. A imprensa me elogiava, os torcedores falavam sobre mim, até os outros jogadores me colocavam lá em cima."

"Sonhei demais. Por mais que eu me dedicasse no dia a dia, a minha imaginação me levou a vários lugares. Na minha cabeça eu já estava segurando a Bola de Ouro. É inevitável, cara. É muito difícil não se deixar levar. Sofri muito para chegar lá. Por que eu não deveria aproveitar o momento?"

Getty Images

Na carta, o jogador contou o que realmente aconteceu após a penalidade desperdiçada contra o Grêmio, pelas quartas de final da Copa do Brasil, quando atuava no Corinthians. Na época, diversos jogadores do time contaram que o clima havia ficado difícil para o atacante continuar no time paulista.

"Cheguei como um astro do futebol europeu, com um salário alto, o que já cria uma distância em um país tão desigual como o Brasil. Então a exigência da torcida era gigantesca. Quando eu perdi o pênalti contra o Grêmio nas quartas de final da Copa do Brasil, fui o único culpado."

"Sim, eu cometi um erro, mas não é verdade que colegas de elenco tentaram me bater. Ninguém fez nada. Mas os torcedores queriam me bater e me matar. Eu passei a andar de carro blindado em São Paulo, com seguranças armados e bombas de gás lacrimogênio."

"Os torcedores invadiram o CT com pedaços de pau e facas. Isso é uma loucura, algo assustador. Isso não deve ter lugar no futebol de jeito nenhum."

Getty Images

Depois, Alexandre Pato foi envolvido em uma troca com o São Paulo, que negociou o meio-campista Jadson. No Morumbi, o atacante viveu grandes momentos, recebendo um enorme carinho da torcida mesmo sem conquistar títulos.

"Sabe por que eu joguei muito melhor no São Paulo? Porque eles cuidaram de mim. Lá eu só precisava jogar. Mas quando o Chelsea se interessou por mim, eu ainda sonhava em voltar para a Europa."

"Infelizmente, mais uma vez eu paguei o preço por ser superprotegido. Eu ainda não entendia os bastidores. Pensei que fossem me levar por empréstimo por seis meses e depois eu assinaria um contrato por mais três anos. Eu não sabia que eles poderiam dizer não depois do empréstimo."

Mais artigos abaixo

O jogador ainda aproveitou para fazer um balanço sobre sua carreira no futebol: "A minha carreira poderia ter tomado um rumo diferente? Claro. Mas é fácil olhar para trás e dizer o que eu deveria ter feito."

"Conforme você envelhece, você entende o que te faz feliz. Quando eu saí de casa, eu pensava que o futebol tinha tudo o que eu queria. Fui para a Itália, Inglaterra, Espanha, China. Sofri, chorei, gritei de dor. Eu estava quase sempre sozinho."

Pato ainda precisou retornar ao Corinthians para, então, atuar no Villarreal, da Espanha, e Tiajin Teda, da China. Atualmente, o atacante está no Orlando City, na Major League Soccer, tendo marcado três gols em 19 jogos.