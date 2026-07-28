Parece que o Arsenal se prepara para apresentar uma proposta excepcional a fim de contratar o brasileiro Vinícius Júnior, estrela do Real Madrid, em uma transação que pode abalar o mercado de transferências de verão e conceder aos Gunners um dos maiores craques do mundo.
De acordo com o jornal britânico Telegraph, o Arsenal está disposto a oferecer um salário que ultrapassa 400 mil libras esterlinas por semana para convencer Vinícius a se transferir para suas fileiras, o que tornaria o jogador brasileiro dono do maior contrato da história do clube londrino, caso a negociação se concretize com esse valor.
Vinícius tem contrato com o Real Madrid que se estende até junho de 2027, mas o Telegraph indicou que não houve progresso significativo nas negociações para a renovação de seu vínculo com o clube merengue no período recente.
A movimentação do Arsenal ocorre diante da necessidade da equipe de contratar um novo ponta ofensivo, depois de perder a disputa pela contratação de Morgan Rogers para o Chelsea.
O jornal considera que a contratação de Vinícius, caso se concretize, seria uma forte mensagem por parte do campeão da Premier League, especialmente porque o jogador brasileiro é considerado um dos maiores craques do futebol mundial na atualidade.
A negociação não parece fácil, diante da insistência do Real Madrid em manter seu craque brasileiro, mas a falta de um acordo sobre a renovação de seu contrato até o momento, aliada à disposição do Arsenal em oferecer um salário gigantesco que supera todos os limites salariais anteriores do clube, pode abrir as portas para uma das maiores transações do mercado de verão.