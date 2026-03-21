Parma x Cremonese 0 x 2, o relatório da partida

PARMA x CREMONESE 0 x 2
Gols: 9' do segundo tempo Maleh, 23' do segundo tempo Vandeputte
PARMA (3-5-2): Suzuki, Valenti, Circati (15' do segundo tempo Circati), Troilo; Valeri, Sorensen (a partir dos 15' do 2º tempo Oristanio), Keita (28' do 2º tempo Estevez), Ondrejka (23' do 2º tempo Elphage), Britschgi; Strefezza, Pellegrino. Técnico: Cuesta
CREMONESE (4-4-2): Audero, Terracciano, Bianchetti (a partir dos 44' do segundo tempo, Folino), Luperto, Pezzella; Maleh, Grassi, Vandeputte (a partir dos 34' do segundo tempo, Thorsby), Zerbin (a partir do 1' do segundo tempo, Barbieri); Bonazzoli (a partir dos 22' do segundo tempo, Payero) Sanabria (a partir dos 22' do segundo tempo, Vardy). Técnico: Giampaolo.
Árbitro: Fabbri
Cartões amarelos: 5' do segundo tempo Barbieri, 21' do segundo tempo Ondreijka, 42' do segundo tempo Payero, Troylo, 48' do segundo tempo Pezzella, Valenti