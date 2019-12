Para onde vai Bruno Guimarães? Benfica próximo, Flamengo e Atlético de Madrid distantes

Um dos principais jogadores do futebol brasileiro em 2019 tem seu futuro indefinido: onde jogará o craque do Athletico-PR na temporada que vem?

A temporada de 2019 reafirmou Bruno Guimarães como um dos melhores jogadores brasileiros do momento. Depois de bom 2018, foi neste ano que o meiocampista do Athletico-PR conseguiu chegar na seleção brasileira, além de ter sido talvez o principal jogador do elenco do Furacão que conquistou a Copa do Brasil.

Acompanhe o melhor do futebol ao vivo ou quando quiser: assine o DAZN e ganhe um mês grátis para experimentar

Assim, como acontece com 99% dos jovens que se destacam no futebol brasileiro, Bruno Guimarães já virou desejo de inúmeros clubes europeus. Com boa projeção internacional, o volante carioca promete ser um dos principais meiocampistas brasileiros nos próximos anos, e está muito valorizado no mercado.

Então, a Goal abre a discussão: onde é que Bruno Guimarães vai jogar em 2020? Vai permanecer no ? Quais são os clubes interessados no futebol do jogador? Confira!

Permanência no Athletico?

Nos últimos anos, vem acontecendo casos de jogadores jovens que acabam permanecendo no , mesmo com interesse europeu: talvez o mais perceptível deles seja o de , atacante do , já especulado na Europa faz alguns anos, mas que permanece fazendo a diferença pelo Imortal.

Esse é um futuro possível para Bruno Guimarães: diferente de outros clubes que precisam vender, o Athletico tem as contas em dia, não precisa fazer caixa e pode segurar o jogador, caso não chegue uma proposta vantajosa.

Ainda que essa possibilidade pareça improvável, a manutenção de um jogador do calibre de Bruno Guimarães seria um "reforço" de elite para o Athletico e iria condizer com a postura altiva do Furacão em negociações, um clube que é famoso por ser bom negociador.

: principal interessado

Hoje, o principal interessado em Bruno Guimarães parece ser o Benfica, de Portugal. Em entrevista ao O Jogo, jornal português, o meiocampista avaliou a equipe como um clube onde ele gostaria de jogar.

Ainda que a proposta ainda não tenha chegado, segundo o próprio jogador, em entrevista ao A Bola, tanto o Athletico quanto Bruno já admitem que a sondagem existe e que o meiocampista pode acabar se tornando um jogador do Benfica. Seria mais um investimento da equipe portuguesa em jogadores jovens brasileiros, servindo como porta de entrada para o vantajoso mercado europeu.

Recentemente, o presidente do Athletico, Mário Celso Petraglia, até chegou a cogitar uma parceria com o Benfica, em caso de venda de Bruno Guimarães para os portugueses.

: interesse esfriou

Parecia ser questão de tempo para que Bruno Guimarães se tornasse jogador do Atlético de Madrid. Afinal, o clube espanhol tem a preferência na contratação do atleta, desde a venda de Renan Lodi aos Colchoneros.

No entanto, as conversas esfriaram: em novembro, a Goal apurou que o Atlético tinha outras prioridades, e não pretendia mais contratar o meiocampista, priorizando um reforço para o ataque. Recentemente, o UOL confirmou a informação, chegando até a afirmar que o acordo já estava fechado, antes da mudança de planos da diretoria colchonera.

O clube espanhol ainda tem interesse no jogador e ele pode se transferir para a equipe de Madrid, mas isso dependerá de outras movimentações do Atlético no mercado: caso o tão sonhado centroavante não chegue, aí sim Bruno Guimarães deve viver sua aventura em terras espanholas.

: cada vez mais distante

Várias notícias também davam conta que o Flamengo tinha muito interesse na contratação do jogador, e estaria até disposto a pagar a multa rescisória de Bruno Guimarães para poder contar com o talentoso meiocampista. No entanto, o destino do jogador não deve ser a Gávea.

O primeiro porém já é fácil de perceber: o Fla, que deve desembolsar uma bolada para contratar Gabigol em definitivo, estaria menos propenso a gastar 73 milhões de reais, multa do meiocampista para o mercado nacional. Além disso, com Thiago Maia, jogador da mesma função, próximo do , segundo o Globoesporte, seria um investimento muito alto para uma posição já recheada.

Além disso, o foco de Bruno Guimarães é a Europa: na mesma entrevista concedida ao O Jogo, o meiocampista admitiu que seu desejo é atuar no Velho Continente.