FIFA rejeita apelação e Chelsea segue proibido de contratar jogadores

O clube não escondeu o descontentamento com a decisão, e promete seguir em busca do direito de apelar

A FIFA confirmou que a punição que impede o Chelsea de contratar jogadores pelas próximas duas temporadas não será postergada enquanto o clube apela para reverter a situação. No final de fevereiro, os Blues souberam da medida, tomada por causa de irregularidades no registro de jovens atletas pelo clube.

Imediatamente após tomar conhecimento da decisão, o Chelsea emitiu um comunicado no qual “rejeita categoricamente” as acusações da FIFA e garantiu que irá apelar contra a decisão. A equipe inglesa tinha a esperança de que conseguiria “comprar um tempo” para efetuar contratações enquanto a disputa judicial seguia em curso.

“Podemos confirmar que o presidente do Comitê de Apelação da FIFA rejeitou a aplicação de medidas provisórias requerido pelo Chelsea, em relação à decisão do Comitê de Disciplina da FIIFA”, afirmou um porta-voz em contato com a Omnisport nesta sexta-feira (08).

Em 2014, o Barcelona foi envolvido em uma punição similar. Entretanto, o clube catalão apelou e conseguiu empurrar a proibição apenas para o ano seguinte. Foi exatamente neste meio tempo que o Barça fechou as contratações de Luis Suárez, Ivan Rakitic, Jeremy Mathieu, Claudio Bravo e Marc-André ter Stegen.

Dentro dos corredores do estádio Stamford Bridge, o clube londrino já considera até mesmo levar o caso para a Corte Arbitral do Esporte. A não ser que a FIFA manifeste o seu veredicto em relação à apelação antes do início da temporada 2019-20, os Blues não poderão contratar reforços nas próximas janelas de transferências.

O Chelsea Football Club está surpreso com a decisão do Comitê de Apelação da FIFA de não suspender sua sanção até a conclusão do processo de apelação.https://t.co/atKPdF8B3Q — Chelsea FC Português (@ChelseaFC_pt) 8 de março de 2019

“O Chelsea Football Club está chocado pela decisão tomada pelo Comitê de Apelação da FIFA em não suspender a sanção enquanto o processo de apelação não for completo” diz nota emitida pelos londrinos. “O clube atuou em acordo com os regulamentos relevantes e já notificou a FIFA de sua intenção de apelar contra a decisão e punição do Comitê de Disciplina. Como forma de justiça processual e igualdade de tratamento, além da lei Suíça, o clube precisa ter o seu direito de apelo antes que qualquer punição irremediável aconteça”.

“Até aonde o clube sabe no momento, em casos anteriores onde houve proibição de registro por parte da FIFA, uma decisão também foi tomada para suspender esta sanção até que o processo fosse completo. Neste caso, o Chelsea considera que está sendo tratado de forma inconsistente na comparação com outros clubes europeus”.

“Nós iremos considerar os nossos próximos passos assim que recebermos, por escrito, as razões que expliquem a decisão da FIFA. O clube registra à nota emitida pelo Comitê de Apelação que tem o direito de apelar junto CAS (Tribunal Arbitral do Esporte). Até lá, o clube continuará a cooperar completamente com os procedimentos”.