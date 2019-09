Internacional x Athletico: siga AO VIVO a final da Copa do Brasil 2019

Fim do primeiro tempo!!

Os primeiros lances indicaram que a partida seria eletrizante no Beira-Rio. Com pouco mais de um minuto, a bola foi levantada na área, Guerrero ajeitou e Nico Lopez chegou batendo para grande defesa de . Mas foi só uma impressão. Até a marca dos 20, o jogo foi faltoso, truncado, de muitas reclamações com a arbitragem pelos dois lados e pouca inspiração.

Daí para a frente, as equipes focaram no futebol e o -PR, em sua primeira subida com força ao ataque, abriu o placar. Aos 23, Rony puxou contra-ataque pela esquerda e soltou para Marco Ruben, que invadiu a área e rolou para Cittadini bater na saída do goleiro. Mas não deu muito tempo para comemorar. O foi para cima e buscou o empate na marca dos 30, após a bola ficar viva na área e Nico Lopez balançar a rede. Até o intervalo, o apertou, mas viu Santos defender arremate de Nico.