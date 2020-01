Benfica oficializa proposta por Bruno Guimarães, do Athletico-PR

Acordo ainda depende da definição da parte dos direitos econômicos do volante que ficaria com o Athletico Paranaense

O já oficializou uma proposta para contratar Bruno Guimarães. A Goal apurou que o clube português colocou em cima da mesa, ainda antes da virada do ano, uma oferta de 20 milhões de euros (quase R$ 90 milhões) pelo volante do Parananense, além de um valor extra a ser pago por produtividade (bônus por metas atingidas).

Acompanhe o melhor do futebol mundial ao vivo ou quando quiser: experimente o DAZN grátis, por um mês!

No acordo discutido pelos encarnados há semanas, o Furacão ficaria ainda com uma parte dos direitos econômicos do jogador de 22 anos. A divisão, aliás, é o grande obstáculo do negócio neste momento.

Bruno Lage: "Há seis meses indiquei o nome de um jogador, não conseguimos lá chegar por diversas razões. No final do ano foi mais uma vez eleito o melhor jogador da sua posição no país onde joga”. Para bom entendedor...: Bruno Guimarães — Bruno Andrade (@brunoandrd) January 3, 2020

Na visão do Benfica, que entrou forte na disputa depois que o Atlético de Madrid praticamente deixou de lado a preferência na compra do camisa 39 do time paranaense, fortalecer o meio-campo é uma das prioridades para 2020. Até por isso, o primeiro reforço de peso para o setor foi fechado na última quinta-feira: o alemão Julian Weigl, do , que também custou 20 milhões de euros.

Principal destaque do Athletico nos últimos dois anos, Bruno Guimarães, vale lembrar, também é alvo de interesse de , , e .