Candidato à vaga na Seleção, Bruno Guimarães é o projeto de meio-campista perfeito

Volante do Athlético-PR tem sido acompanhado de perto pela comissão técnica de Tite e vive expectativa de convocação na próxima semana

Na próxima semana, o técnico Tite vai anunciar os 23 jogadores que defenderão as cores da nos jogos Chevrolet Global Tour do mês de setembro, contra e , respectivamente. Prometendo acelerar o processo de renovação da equipe, o treinador deve apresentar algumas novidades.

A maior expectativa, no entanto, fica por conta de Bruno Guimarães, o jovem de 21 anos, que defende o Athlético-PR tem encantado o futebol brasileiro. Um meio-campista completo, que organiza o jogo e entrega intensidade no "box to box" como Tite gosta de frisar.

Nascido no Rio de Janeiro, o volante chegou ao Athlético-PR em 2017, aos 19 anos. No ano seguinte, se tornaria titular da equipe após se destacar na conquista do título paranaense, onde o time então comandado por Tiago Nunes era todo formado por jogadores de até 23 anos.



(Foto: Athlético-PR / Divulgação)

Defende com segurança e ataca como poucos, essa descrição é muito utilizada para falar sobre Bruno. Com intensidade para trabalhar de área em área, ele se notabiliza pela qualidade no passe, lançamento e por chegar diversas vezes no setor ofensivo com qualidade.

Recentemente recusou uma oferta milionária da e tem resistindo as tentações do futebol europeu. A ideia do meio-campista é bem clara, chegar à Seleção Brasileira e o sonho não parece tão distante.

Matheus Bacchi e Cléber Xavier, auxiliares de Tite, estão acompanhando os passos do jogador nesta temporada. Estiveram presentes no duelo contra o Boca, pelas oitavas de final da da América e apesar do resultado não ter sido favorável ao time brasileiro, Bruno conseguiu destaque suficiente para chamar à atenção da dupla.

Outra característica que pode ser decisiva para que o atleta ganhe uma oportunidade na Seleção, é a facilidade de atuar tanto com um trio de volantes como atrás de um quarteto ofensivo.

O técnico Tite divulga a lista dos 23 convocados no dia 16 de agosto, na sede da CBF, no Rio de Janeiro. A Canarinho enfrenta a Colômbia no dia 6 e o Peru, na reedição da final da , no dia 10. Ambos os confrontos acontecerão nos .