Everton abre conversas e prepara oferta de 35 milhões de euros por Cebolinha

Atacante do Grêmio é observado há meses pelos Toffees, que entraram no negócio por intermédio de Kia Joorabchian

O está pronto para formalizar nas próximas horas uma proposta de 35 milhões de euros (R$ 163 milhões de euros) por Cebolinha. A Goal apurou que a negociação envolvendo o atacante do e o clube inglês foi iniciada em Londres no início desta semana.

O responsável por intermediar as conversas com os Toffees é o israelense Kia Joorabchian, que, além de ser muito influente nos bastidores da Premier League, recentemente passou a cuidar da carreira do camisa 11 do Tricolor ao lado do agente Marcio Cruz.

Alvo antigo do futebol inglês, sendo antes desejado por Manchester City e Arsenal, Cebolinha há meses é observado pelo Everton, que conta hoje no elenco com outros dois brasileiros para o ataque: Bernard e Richarlison.