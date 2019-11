Flamengo entra na briga por Bruno Guimarães, diz jornal; Atlético de Madrid tem prioridade

Segundo informações do O Globo, o Fla estaria disposto a pagar multa rescisória de Bruno Guimarães, mas Atlético de Madrid tem prioridade na compra

E o parece estar querendo montar uma seleção! Junto com a contratação em definitivo de Gabigol, a bola da vez do Fla para o ano que vem parece ser Bruno Guimarães. Segundo informações de Nelson Lima Neto, do O Globo, o Mengão estaria interessado em pagar a multa rescisória do volante do . O problema é que a concorrência é pesada.

Bruno Guimarães é uma das grandes promessas do momento no futebol brasileiro, e seu futebol já é muito requisitado na Europa. Segundo Bruno Andrade, jornalista da Goal, na negociação que levou Renan Lodi ao , foi acordado uma preferência na compra de B. Guimarães à equipe espanhola, por 30 milhões de euros.

A proposta do Flamengo seria menor: a multa para o mercado nacional é "apenas" de 16 milhões de euros, cerca de R$ 73 milhões, valor que o Fla estaria disposto a pagar. Assim, caso o volante se interesse pela oferta dos cariocas e o Atlético de Madrid não exerça sua preferência, o futuro de Bruno Guimarães pode ser na Gávea.

E isso é um "se" muito grande. No começo deste ano, o Shanghai Shenhua, da China, tentou a contratação do volante, mas foi recusado. O motivo? O sonho de Bruno Guimarães em atuar na Europa. Além disso, o sucesso de Renan Lodi nos Atlético de Madrid pode fazer os Colchoneros estarem mais abertos a investimentos altos em jogadores brasileiros.

No entanto, caso o interesse do Fla se confirme e Bruno Guimarães reforce o já estrelado elenco flamenguista, seria mais um investimento de peso para uma equipe que está cada vez mais disposta a gastar altas cifras para montar quase uma seleção Rubro-negra.