Paquetá e Piatek vão de titulares a negociáveis no Milan

Os dois vêm perdendo espaço dentro do time e podem ser negociados

Há alguns meses isso parecia surreal, mas o de hoje - de Ibra e Stefano Pioli -, pode se desfazer de Suso, Piatek e Paquetá. Três jogadores que pareciam insubstituíveis, mas que não jogaram um minuto sequer contra o e .

Nos dois últimos jogos ficaram no banco, algo estranho - menos para o brasileiro que já vinha tendo menos espaço do que no ano passado.

No verão, o Milan parecia incapaz de ficar sem eles: Piatek parecia o atacante perfeito para esquecer as dificuldades dos últimos anos, enquanto Paquetà teve um excelente impacto no futebol italiano.

Segundo o Corriere dello Sport, Piatek tem ofertas da e da - apesar de o ter desistido de sua contratação por conta dos valores.

Já Paquetá pode seguir para o para reencontrar Leonardo, responsável por levá-lo do à Europa. No entanto, o time francês não estaria disposto a pagar os € 35 milhões pedidos pelo Milan.