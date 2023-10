Palpite Bahia x Internacional - Campeonato Brasileiro - 18/10/23

Confira os melhores palpites para apostar no jogo Bahia x Internacional, no Campeonato Brasileiro.

Neste confronto da 27ª rodada do Brasileirão, o Bahia recebe o Internacional. O confronto acontece no dia 18 de outubro (quarta-feira), na Arena Fonte Nova, em Salvador.

Com isso, nossos especialistas selecionaram palpites interessantes para esta partida que se desenha como fundamental para os objetivos de ambos os times. Confira!

Aposta Palpite Odd Chance Dupla Bahia ou empate 1.33 na Betano Ambos marcam Sim/Não Não 1.85 na Betano Total de gols Internacional menos de 0,5 2.55 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano .

Bahia vem melhorando sob comando de Ceni

Esse promete ser um jogo bastante disputado, tanto que as probabilidades deste clássico interestadual jogo indicam 45% de chance de um triunfo baiano, 29% de um empate e 26% de chance de uma vitória dos gaúchos.

Sob o comando do técnico Rogério Ceni, o Bahia participou de um jogo atípico na rodada anterior, vencendo o Goiás, fora de casa, por 6 a 4. Enquanto isso, do outro lado, o Colorado venceu o clássico Gre-Nal por 3 a 2.

Contudo, o que nos faz acreditar que o Bahia não saia derrotado neste jogo se dá ao fato de que com o comando de Rogério Ceni, o Tricolor tem demonstrado uma abordagem diferente, apresentando um futebol com melhor qualidade do que vinha apresentando anteriormente.

Palpite 1 - Bahia x Internacional - Bahia ou Empate: 1.33 na Betano.

Apenas um marcou nos últimos três confrontos

Com 57 jogos disputados ao longo da história, o retrospecto se mostra muito mais vantajoso aos gaúchos, que venceram 31 vezes contra 11 dos baianos e houve ainda outros 15 empates.

Como resultado, o Colorado foi capaz de anotar 88 gols (média de 1,54 por partida). Do outro lado, o Tricolor de Aço anotou apenas 50, o que lhe deixa com uma média abaixo de um por partida (0,88).

Além disso, nos jogos mais recentes de Bahia e Internacional, os últimos três confrontos terminaram com gols para apenas um lado, todos com vitória do Inter: 2 a 0, 2 a 0 e 1 a 0.

Palpite 2 - Bahia x Internacional - Não para ambos marcam: 1.85 na Betano.

Internacional tem o pior ataque do Brasileirão

Dentre os vinte times que estão disputando na elite do Campeonato Brasileiro deste ano, o Internacional de Porto Alegre é dono do pior ataque da competição.

Até aqui, o Colorado disputou 26 jogos e marcou apenas 23 gols, o que deixa sua média abaixo de um por partida (0,88). Apenas Goiás e Cruzeiro fazem companhia ao Inter, tendo media inferior a um por jogo.

Neste sentido, ainda que jogos envolvendo o Bahia tenham se apresentado muito dinâmicos, a equipe porto-alegrense deve encontrar dificuldades para furar o bloqueio baiano.

Palpite 3 - Bahia x Internacional - Menos de 0,5 gols do Internacional: 2.55 na Betano.