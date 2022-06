Palmeiras x Taubaté: onde assistir ao vivo, horário, escalação e mais do jogo do Paulistão Sub-20

Jogo acontece nesta quinta-feira (9), pela sexta rodada do Campeonato Paulista Sub-20; veja como acompanhar na internet

Palmeiras e Tauaté se enfrentam nesta quinta-feira (9), na Academia de Futebol 2, a partir das 15h (de Brasília), pela sexta rodada do Campeonato Paulista Sub-20. A partida terá transmissão ao vivo da Eleven Sports, na internet.

Informações da partida

Quando é?

JOGO Palmeiras x Taubaté DATA Quinta-feira, 9 de junho de 2022 LOCAL Academia de Futebol 2 - São Paulo, SP HORÁRIO 15h (de Brasília)

Informações da partida

Na liderança isolada do Grupo 10, com 15 pontos, o Palmeiras busca manter o aproveitamento de 100% no Paulistão para seguir na luta pelo bicampeonato.

No momento, o clube é o único na história a faturar o torneio cinco vezes em sequência – 1976, 1977, 1992, 1998, 2002, 2004, 2009, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021.

Do outro lado, o Taubaté, na terceira posição, com sete pontos, registra duas vitórias, um empate e duas derrotas.

Prováveis escalações

Palmeiras: Mateus; Garcia, Michel (Henri), Ian e Vanderlan (Ruan Santos); Fabinho (Léo), Pedro Lima e Jhon Jhon (Breno); Allan (Ruan Ribeiro), Kevin (Kauan Santos) e Endrick (João Pedro).

Taubaté: a atualizar.

Últimos resultados e próximos jogos

Palmeiras

JOGO CAMPEONATO DATA União Mogi 0 x 4 Palmeiras Paulista 1 de junho de 2022 Cruzeiro 0 x 4 Palmeiras Brasileiro 4 de junho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO São José x Palmeiras Paulista 12 de junho de 2022 15h (de Brasília) Palmeiras x Flamengo-SP Paulista 15 de junho de 2022 15h (de Brasília)

Taubaté

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Taubaté 0 x 0 Flamengo-SP Paulista 25 de maio de 2022 Joseense 1 x 7 Taubaté Paulista 1 de junho de 2022

Próximas partidas