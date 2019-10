Palmeiras x São Paulo: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Choque-Rei será disputado nesta quarta-feira (30), pela 29ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Com mais de 23 mil ingressos vendidos antecipadamente, o recebe o nesta quarta-feira (30), às 19h30 (de Brasília), no Allianz Parque. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere para todo o , na TV fechada. Na Goal, você também pode acompanhar o duelo em tempo real clicando AQUI!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Palmeiras x São Paulo DATA Quarta-feira, 30 de outubro LOCAL Allianz Parque- São Paulo, SP HORÁRIO 19h30 (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Torcida mira apenas na vitória em casa contra o seu riva

O duelo terá transmissão ao vivo do canal Premiere para todo o Brasil, na TV fechada. Aqui, na Goal, você fica ligado no duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

PALMEIRAS

Vindo de vitória sobre o Avaí por 2 a 1 na última rodada, o terá duas novidades para o clássico contra o São Paulo nesta quarta-feira: o lateral-direito Marcos Rocha e o atacante Willian.

Recuperados de desgaste físico, os atletas podem ser relacionados para o duelo. Além do mais, Gustavo Gómez, após ter cumprido suspensão, também está de volta.

Atualmente, a equipe de Mano Menezes ocupa a vice-liderança do Brasileirão, com 57 pontos. Dez a menos que o líder .

Provável escalação do Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha (Jean), Gustavo Gómez, Vitor Hugo e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Gustavo Scarpa; Dudu, Willian (Carlos Eduardo ou Zé Rafael) e Deyverson.

SÃO PAULO

Embalado, com duas vitórias consecutivas, o São Paulo quer extender bom momento atravessado da equipe para seguir subindo no Brasileirão.

O técnico Fernando Diniz poderá ter à disposição Juanfran e Toró, recuperados de uma contratura muscular na coxa esquerda e um estiramento no mesmo local, respectivamente.

Provável escalação do São Paulo: Tiago Volpi, Daniel Alves, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Luan, Thcê Tchê (Liziero), Igor Gomes, Vitor Bueno, Antony e Alexandre Pato

RETROSPECTO ENTRE AS EQUIPES

Há um grande equilíbrio entre as equipes. Em 281 jogos disputados na história, foram 95 vitórias do Palmeiras, contra 97 do São Paulo, além de 89 empates. No entanto, o Tricolor não sabe o que é vencer o seu rival desde maio de 2017. Na ocasião, venceu por 2 a 0 no primeiro turno do Brasileirão. De lá para cá, foram cinco vitórias do Palmeiras e três empates. DATA JOGO COMPETIÇÃO 2019 São Paulo 1 x 1 Palmeiras Brasileirão 2019 Palmeiras 0 (4) x (5) 0 São Paulo Paulista 2019 São Paulo 0 x 0 Palmeiras Paulista 2019 São Paulo 0 x 1 Palmeiras Paulista 2018 São Paulo 0 x 2 Palmeiras Brasileirão

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

PALMEIRAS

JOGO CAMPEONATO DATA -PR 1 x 1 Palmeiras Brasileirão 20 de outubro Avaí 1 x 2 Palmeiras Brasileirão 27 de outubro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Palmeiras x Ceará Brasileirão 2 de novembro 19h (de Brasília) x Palmeiras Brasileirão 7 de novembro 19h30 (de Brasília)

SÃO PAULO

JOGO CAMPEONATO DATA São Paulo 1 x 0 Avaí Brasileirão 20 de outubro São Paulo 2 x 0 Brasileirão 27 de outubro

Próximas partidas