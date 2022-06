Palmeiras x Fortaleza: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão Sub-20

Partida acontece neste sábado (25), pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20; veja como acompanhar na TV

Palmeiras e Fortaleza se enfrentam neste sábado (25), na Academia de Futebol 2, a partir das 11h (de Brasília), pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

Na terceira posição do Brasileirão Sub-20 com seis pontos, o Palmeiras chega embalado após golear o Joseense por 5 a 0 na última rodada do Paulistão Sub-20. No torneio nacional, o Verdão registra uma vitória sobre o Cruzeiro (4 a 0) e uma derrota para o Flamengo (3 a 1).

Do outro lado, o Fortaleza, na lanterna do Grupo A, com apenas um ponto, empatou com o Bahia na última rodada, e foi derrotado pelo América-MG na rodada de estreia por 5 a 0.

Prováveis escalações

Possível escalação do PALMEIRAS SUB-20: Natan; Denzel, Talisca, Gustavo Mancha e Thauan; Jota, Luiz Freitas e Kauan; Carlos Matheus, Daniel e Wendell.

Possível escalação do FORTALEZA SUB-20: a atualizar.

Desfalques da partida

Palmeiras:

sem desfalques confirmados.

Fortaleza:

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO Palmeiras x Fortaleza DATA Sábado, 25 de junho de 2022 LOCAL Academia de Futebol 2 - São Paulo, SP HORÁRIO 11h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: João Vitor Gobi - SP

Assistentes: Patricia Carla de Oliveira e Juliana Vicentin - SP

Quarto árbitro: Paulo Cesar Francisco - SP

Últimos resultados e próximos jogos

Palmeiras

JOGO CAMPEONATO DATA Joseense 0 x 5 Palmeiras Paulistão Sub-20 4 de junho de 2022 Palmeiras 1 x 3 Flamengo Brasileiro Sub-20 19 de junho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Atlético-MG x Palmeiras Brasileiro Sub-20 5 de fevereiro de 2022 15h (de Brasília) Palmeiras x Ceará Brasileiro Sub-20 9 de julho de 2022 A definir

Fortaleza

JOGO CAMPEONATO DATA América-MG 5 x 0 Fortaleza Brasileiro Sub-20 4 de junho de 2022 Fortaleza 3 x 3 Bahia Brasileiro Sub-20 30 de junho de 2022

Próximas partidas