Flamengo x Palmeiras: Quem venceu mais vezes o confronto?

Apesar da derrota elástica sofrida neste domingo (01), o Alviverde segue com vantagem

e voltarama se enfrentar neste domingo (01), em duelo válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, dentro do Maracanã, que terminou com vitória por 3 a 0 dos cariocas.

Aproveitando a ocasião, a Goal traz pra você todos os detalhes do histórico do confronto. Confira!

Quem venceu mais na história?



(Foto: Alexandre Schneider/Getty)

Até hoje, as duas equipes já se enfrentaram 114 vezes, com 46 vitórias do contra 38 do Mengão, além de 30 empates. O Palmeiras já balançou as redes 191 vezes contra 166 do Flamengo.

Quem ganhou mais pelo Brasileirão?



(Foto: Miguel Schincariol/Getty)

Levando em conta apenas os duelos pelo Campeonato Brasileiro, o Palmeiras também leva vantagem: 21 vitórias, 18 empates e 17 derrotas, com 77 gols marcados e 76 sofridos.

Quem ganhou mais no Maracanã?



(Foto:Gilvan de Souza / Flamengo/ Divulgação)

Levando em conta apenas os duelos no Maracanã, o Flamengo leva vantagem sobre o Palmeiras. São 21 vitórias rubro-negras contra 13 alviverdes, além de oito empates. O Mengão também balançou mais as redes: 79 a 62.

Quem leva vantagem no Allianz Parque?



(Foto: Fernando H. Ahuvia/Goal )

O Allianz Parque recebeu três vezes o duelo. O Palmeiras venceu uma vez e outros dois duelos terminaram empatados. Além disso, são seis gols marcados e quatro sofridos pelo time dono da casa.

No antigo Palestra , aconteceram 20 confrontos. O Palmeiras venceu 11, empatou quatro e perdeu apenas cinco. Além disso, foram 36 gols marcados e 24 sofridos.