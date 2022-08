Palmeiras x Flamengo: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão

Partida acontece neste domingo (21), pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro; veja como acompanhar na TV e na internet

Com mais de 39 mil ingressos vendidos, Palmeiras e Flamengo se enfrentam neste domingo (21), no Allianz Parque, a partir das 16h (de Brasília), pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (para todo o Brasil, exceto exceto Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Bahia e Pará), na TV aberta, e do Premiere, no pay-per-view. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Na liderança isolada com 48 pontos, o Palmeiras tem vantagem de nove pontos para Flamengo e Corinthians, segundo e terceiro colocados, respectivamente.

Para o confronto no Allianz Parque, o técnico Abel Ferreira terá o retorno de Gustavo Scarpa, poupado na vitória sobre o Corinthians, enquanto Jailson segue fora.

Do outro lado, o Flamengo, embalado com a classificação às semifinais da Libertadores e da Copa do Brasil, volta as atenções do Brasileirão. Em caso de vitória, a equipe pode entrar na briga pelo título ou pode ver as chances reduzirem em caso de derrota.

"Muito difícil saber o que eu vou fazer. Estou pensando em mudança, de acordo com a necessidade. Teremos uma decisão domingo e outra quarta. Não temos para onde correr. É fazer uma avaliação rápida. Ainda não tenho como adiantar nada", afirmou Dorival.

Enquanto o técnico mantém suspense sobre a escalação da equipe, dois jogadores estão confirmados em campo: David Luiz e Thiago Maia, suspensos na Copa do Brasil.

Em 103 jogos disputados entre as equipes, o Palmeiras soma 38 vitórias, contra 35 do Flamengo, além de 30 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2022, as equipes empataram sem gols.

Prováveis escalações

Possível escalação do PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Danilo, Zé Rafael e Raphael Veiga; Dudu, Gustavo Scarpa e Rony.

Possível escalação do FLAMENGO: Santos; Matheuzinho, David Luiz, Pablo, Ayrton Lucas, Thiago Maia, Diego, Victor Hugo, Marinho, Everton Cebolinha, Lázaro.

Desfalques da partida

Palmeiras:

Jailson: departamento médico.

Flamengo:

sem desfalques confirmados.

MELHORES APOSTAS E DICAS

Quando é?

JOGO Palmeiras x Flamengo DATA Domingo, 21 agosto de 2022 LOCAL Allianz Parque - São Paulo, SP HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Assistentes: Kleber Lucio Gil (SC) e Fabricio Vilarinho da Silva (GO)

Quarto árbitro: Ilbert Estevam da Silva (SP)

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN)

Últimos resultados e próximos jogos

Palmeiras

JOGO CAMPEONATO DATA Palmeiras 0 (6) x (5) 0 Atlético-MG Libertadores 11 de agosto de 2022 Corinthians 0 x 1 Palmeiras Brasileirão 13 de agosto de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Fluminense x Palmeiras Brasileirão 27 de agosto de 2022 19h (de Brasília) Athletico-PR x Flamengo Libertadores 30 de agosto de 2022 21h30 (de Brasília)

Flamengo

JOGO CAMPEONATO DATA Flamengo 5 x 0 Athletico-PR Brasileirão 14 de agosto de 2022 Athletico-PR 0 x 1 Flamengo Copa do Brasil 17 de agosto de 2022

