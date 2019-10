Palmeiras x Corinthians, 9 ou 10/11? Allianz ou Pacaembu? Globo deve decidir

O Alviverde não poderá receber o Timão em seu estádio, por causa de um evento de música, e pediu adiamento junto à CBF

O deseja adiar o clássico contra o , válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, para que possa receber o duelo dentro do Allianz Parque. Inicialmente, a partida está agendada para 9 de novembro, mesma data em que o estádio alviverde receberá um evento de música. O grande entrave para que a mudança seja efetivada, contudo é o interesse o grupo Globo, segundo noticiado pelo UOL.

A vontade da Globo é manter o duelo para o sábado (09/11) às 19h, horário nobre do pay-per-view. O Palmeiras, que já estava ciente do evento que seu estádio receberia, quer jogar no domingo (10/11) e já fez o requerimento à CBF. Entretanto, a entidade já afirmou que a decisão final será da emissora.

Se não conseguir o adiamento, o Palmeiras deverá mandar a partida para o Pacaembu.