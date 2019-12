Palmeiras vence, segue na luta pelo vice e dá vaga na pré-Libertadores ao Internacional

Colorado se beneficia com resultado e fica com a última vaga à competição continental

Em Campinas, o Palmeiras atropelou o Goiás, fez 5 a 1 na noite desta quinta-feira (5), irá para a última rodada do Campeonato Brasileiro lutando para encerrar a competição na vice-liderança, e, ainda, beneficiou o , que garantiu vaga na pré-Libertadores.

O agora possui os mesmos pontos que o , 71, mas segue atrás do rival pelo critério de vitórias. Então, no domingo (1), o Alviverde precisará vencer o - que briga para não sofrer o primeiro rebaixamento de sua história -, além de torcer para que o empate ou perca para o para ficar com a segunda posição do Brasileirão.

Já no Rio Grande do Sul, o Internacional, "agradeceu" o triunfo palmeirense e ficou com a última vaga à pré-Libertadores. Isso porque o , com a derrota, não tem mais chances de alcançar o na tabela.

O Internacional se junta ao e irá disputar a pré-Libertadores, na qual lutará por uma vaga na fase de grupos da competição continental.