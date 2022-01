Palmeiras tenta empréstimo de Alario com Leverkusen e tem sinal positivo do jogador

O Palmeiras tenta fechar acordo por empréstimo de uma temporada com o centroavante Lucas Alario, que pertence ao Bayer Leverkusen, da Alemanha. O argentino já deu sinal positivo para um acordo com os paulistas no mercado da bola e aguarda apenas o acordo entre os clubes para firmar a mudança para a Academia de Futebol.

O diretor de futebol Anderson Barros é o responsável por conversar com o clube alemão. Há tratativas para a contratação do atleta de 29 anos desde os primeiros dias dessa semana. A diretoria palmeirense está confiante de que pode fechar o acordo.

O aval de Lucas Alario para voltar à América do Sul, onde já foi campeão da Libertadores pelo River Plate, é o que deixa o clube paulista animado com a chegada do atacante.

A GOAL apurou que o Palmeiras está disposto a pagar uma compensação financeira por Alario, o que é uma exigência dos alemães na negociação. Entretanto, o clube quer deixar um valor fixado por sua contratação em definitivo ao término do compromisso de empréstimo.

Lucas Alario chegou ao Bayer Leverkusen por 24 milhões de euros em agosto de 2017. O atacante tem compromisso até junho de 2024 com o clube alemão. Na atual temporada, o atacante soma 16 partidas, com apenas um gol marcado. O centroavante foi titular em cinco partidas apenas e tem 473 minutos em campo até o momento.