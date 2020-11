Como assistir ao Campeonato Paulista sub-20?

O Estadual já se encaminha para os mata-matas, veja onde assistir

O sub-20 está chegando ao final da fase de grupos. Faltando pouquinho para sabermos todos os 16 classificados para as oitavas de final, ainda temos muitos jogos para poder acompanhar a nova geração do futebol que podem pintar nos gramados do mundo nas próximas temporadas.

Com gigantes disputando o título e outros clubes tradicionais do estado ainda na competição, a última rodada acontece nesta segunda-feira (30), com todos os duelos sendo transmitidos ao vivo.

Veja como acompanhar aos jogos do sub-20 ao vivo:

Onde assistir ao Campeonato Paulista sub-20?

Todos os jogos terão transmissão da FPF TV, em parceria com o MyCujoo, com narração e comentários ao vivo e em português.

Como assistir ao jogos via FPF Tv/MyCujoo?

Para acompanhar aos duelos, de maneira gratuita, o torcedor precisa ter um dispositivo com acesso à internet pela plataforma que preferir - celular, TV, tablet etc. As tramissões são feitas pelo site mycujoo.tv e todos os jogos ao vivo serão mostrados já na página principal do site. Ao escolher o duelo, basta clicar nele e você será redirecionado à página da transmissão.

Jogos da sexta rodada da fase de grupos

Todos os jogos são nas segunda-feira (3), às 15h (de Brasília)

Inter Bebedouro x Comercial

Ferroviária x Linense

XV de Piracicaba x Elosport

São Bernardo x Nacional

Taubaté x São José

Portuguesa x Água Santa

Regulamento

As equipes estão divididas em seis grupos de quatro times. Destes, os dois melhores de cada um se classificam para a fase seguinte - oitavas de final -, junto com os quatro melhores terceiros colocados.

Nesta segunda fase, os 16 melhores times dos grupos jogam o mata-mata em partida única, no dia 4 de dezembro, com os mais bem colocados decidindo dentro de casa. O mesmo procedimento que será adotado nas outras fases seguintes - quartas (11 de dezembro), semis (18 de dezembro) e final (26 de dezembro).