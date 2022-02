Palmeiras seria uma 'pedreira' para o Chelsea no Mundial, avisa Belletti

O ex-lateral Belletti concedeu uma entrevista exclusiva à GOAL, onde falou sobre diversos temas. Campeão do Mundo em 2002, e autor do gol do título da Champions League do Barcelona em 2005-06, Belletti deu início a sua trajetória de treinador, sendo auxiliar técnico do Cruzeiro na temporada de 2021. Porém, o ex-lateral foi demitido no início do ano de 2022.

Campeão da Premier League 2009-10 pelo Chelsea, o ex-lateral mantém ligações com o clube até os dias atuais. Na entrevista, Belletti falou sobre a participação do clube londrino no Mundial de Clubes, alertando o Chelsea sobre a importância do torneio para os clubes sul-americanos.

"A diferença entre as equipes (sul-americanas e europeias) é o sistema, mas também como se preparar para esta competição. Os jogadores europeus, anos atrás, nunca se preparavam tão bem quanto os times sul-americanos. É algo que deu vantagem às equipes sul-americanas. Se o Chelsea realmente se preparar como os times sul-americanos para serem campeões, eles podem mudar isso."

Belletti elogiou o Palmeiras, representante brasileiro no Mundial de Clubes, afirmando que o confronto seria a "grande final".

"Para mim, a grande final seria Chelsea x Palmeiras. O Palmieras conseguiu vencer os Libertadores porque jogou um futebol muito bom. É uma equipe tática, bem treinada e com muita intensidade. Será uma boa partida, com certeza. O Chelsea vai encontrar um adversário muito difícil. Eles são uma equipe muito boa."

Thiago Silva

Na entrevista, Belletti falou ainda sobre Thiago Silva. O zagueiro brasileiro de 37 anos chegou ao Chelsea sob olhares de desconfiança pela sua idade, porém se tornou peça chave do time campeão da Champions League 2020-21.

Para o ex-lateral, quem duvidou da capacidade de Thiago Silva não acompanhou a carreira do zagueiro. Para Belletti, o zagueiro se encaixa perfeitamente no esquema do técnico Thomas Tuchel.

Mais artigos abaixo

"Em primeiro lugar, acho que as pessoas que não tinham certeza sobre o Thiago Silva não conhecia ele ou sua carreira o suficiente. Thiago sempre joga em alto nível. Claro, quando você é velho neste esporte, as pessoas duvidam de você. Mas, se você tem o treinador certo, as táticas certas para você e as pessoas certas ao seu redor como jogador, isso ajuda você nessa idade a usar melhor sua experiência. Foi o que aconteceu com Thiago: ele veio para o técnico certo, tática certa, companheiros de equipe certos e clube certo. Ao mesmo tempo, ele retribui ajudando com sua experiência a impulsionar a equipe."