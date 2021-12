Palmeiras se despede de Felipe Melo e abre caminho para Fluminense e Internacional

Em nota oficial com o título de "Obrigado, capitão!", neste sábado, o Palmeiras anunciou a saída de Felipe Melo do clube paulista.

O jogador de 38 anos chegou em 2017 e se tornou um grande vitorioso pelo Verdão, tendo conquistado o Brasileirão de 2018, o Campeonato Paulista e a Copa do Brasil de 2020, além do bicampeonato da Libertadores, de 2020 e 2021.

Mais artigos abaixo

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Com apuração da GOAL, foi entendido que o Fluminense e o Internacional estariam fazendo propostas pelo atleta, e que o clube carioca oferece quase o dobro do valor que Melo recebia hoje no clube alviverde.

Ao fim da nota, o Palmeiras declara: "Felipe, você fez história no Maior Campeão do Brasil e agora tricampeão da América".