Palmeiras recebe proposta da Europa para vender o volante Danilo

Volante de 21 anos é observado pelo Milan, já teve propostas de Arsenal e Watford e pode sair nesta janela

O Palmeiras já tem uma proposta para vender Danilo no mercado da bola, como soube a GOAL. A situação é tratada com muita cautela nos bastidores.

Agentes e clube não vão revelar o interessado em tirar o meio-campista da Academia de Futebol até que as tratativas estejam avançadas, mas já há uma oferta formal para que o atleta se transfira para a Europa.

Um dos pedidos do interessado é que não tivesse o nome revelado neste momento. O clube só vai se manifestar depois que a negociação estiver em um estágio avançado, próxima de um desfecho.

Danilo é bastante cobiçado no futebol europeu há ao menos duas temporadas. Watford e Arsenal já demonstraram interesse em contar com o volante em janelas de transferência anteriores, mas não conseguiram a liberação do clube nas duas ocasiões. O Milan também monitora o atleta há algum tempo no mercado da bola.

O meio-campista de 21 anos tem contrato com o Palmeiras até 31 de dezembro de 2026. A cláusula para o exterior estabelece o pagamento de 100 milhões de euros (R$ 564,46 milhões na cotação atual).

Danilo tem multa rescisória para o Brasil avaliada em 35 milhões de euros (R$ 197,56 milhões). O valor varia conforme o salário do jogador — o número é duas mil vezes maior que a remuneração do jogador na CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas).

Em 2022, o volante de 21 anos fez 56 partidas pelo Palmeiras, com 4.467 minutos em campo. Ele marcou sete gols e deu quatro assistências na atual temporada.