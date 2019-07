Palmeiras na Libertadores 2019: jogos, artilheiros, jogadores inscritos

Verdão garantiu classificação às oitavas de final em primeiro lugar do Grupo F, e encara o Godoy Cruz nas oitavas de final

Não é segredo para ninguém que o iniciou o ano com um único objetivo: a conquista da . Com alto investimento e a manutenção da equipe campeã do Campeonato Brasileiro 2018, o tem uma campanha quase perfeita - não fosse uma derrota - para garantir a classificação às oitavas de final de forma antecipada na competição.

O adversário da vez é o , que conseguiu empatar em Mendoza para decidir a partida em , no dia 30 de julho.

Com 19 participações e um título conquistado, o Verdão venceu a disputa com o e terminou como primeiro lugar no Grupo F, enquanto e deram adeus à disputa.

Confira as principais informações do clube na competição!

PALMEIRAS - JOGOS E CLASSIFICAÇÃO

JOGOS

CLASSIFICAÇÃO - FASE DE GRUPOS

EQUIPES PONTOS VITÓRIAS EMPATES DERROTAS SALDO DE GOLS APROVEITAMENTO PALMEIRAS 15 5 0 1 12 83,3% San Lorenzo 10 3 1 2 2 55,6% Melgar 7 2 1 3 -7 38,9% Junior Barranquilla 3 1 0 5 -7 16,7%

PALMEIRAS NA LIBERTADORES: ARTILHARIA



JOGADOR PARTIDA(S) EM QUE MARCOU GOL GOLS MARCADOS GUSTAVO SCARPA Junior 0-2 Palmeiras, Melgar 0-4 Palmeiras (2), Palmeiras 1-0 San Lorenzo 4 DEYVERSON Palmeiras 3-0 Melgar, Palmeiras 3-0 Junior 2 FELIPE MELO Palmeiras 3-0 Melgar, Godoy Cruz 2-2 Palmeiras 2 MARCOS ROCHA Junior Barranquilla 0-2 Palmeiras 1 MIGUEL BORJA Godoy Cruz 2-2 Palmeiras 1 RICARDO GOULART Palmeiras 3-0 Melgar 1 DUDU Palmeiras 3-0 Junior 1 HYORAN Palmeiras 3-0 Junior 1 GUSTAVO GÓMEZ Melgar 0-4 Palmeiras 1 MOISÉS Melgar 0-4 Palmeiras 1

PALMEIRAS - JOGADORES INSCRITOS

O Palmeiras inscreveu 30 jogadores para a disputa da fase de grupos da Libertadores. Com a chegada das oitavas de final da competição, o time executou duas das cinco trocas permitidas para a fase final da competição: saem Ricardo Goulart (devolvido ao Guangzhou Evergrande), e o meia Guerra (emprestado ao ) para as entradas do atacante Willian, recuperado de lesão, e do meia Ramires, anunciado sem custos nas últimas semanas.

Negociado com o futebol chinês , o meia Moisés também está fora da disputa pelo Verdão.

Depois, a Conmebol concede mais duas oportunidades de mudanças: duas nas quartas e outras duas nas semifinais.

Goleiros

1 - Fernando Prass

21 - Weverton

22 - Jailson

Laterais

2 - Marcos Rocha

6 - Diogo Barbosa

12 - Mayke

16 - Victor Luis

Zagueiros

3 - Edu Dracena

13 - Luan

15 - Gustavo Gómez

25 - Antônio Carlos

Meias

4 - Matheus Fernandes

5 - Thiago

8 - Zé Rafael

14 - Gustavo Scarpa

17 - Jean

18 - Ramires

19 - Bruno Henrique

20 - Lucas Lima

23 - Raphael Veiga

28 - Hyoran

30 - Felipe Melo

Atacantes