Palmeiras lança camisa homenageando Copa Rio de 1951: onde comprar, preço e mais

Veja os detalhes sobre o novo uniforme comemorativo do Verdão

O torcedor do Palmeiras já sabe de cor: neste dia 22 de julho, fazem 70 anos do título da Copa Rio de 1951.

O torneio histórico colocou o Verdão no topo do futebol mundial, vencendo adversários de elite como Juventus e Estrela Vermelha. Comemorando a data, a equipe lançou, nesta quinta-feira (22), uma nova camisa homenageando a conquista.

Assim, preparamos um guia completo para o torcedor onde comprar, por qual preço e mais sobre o novo uniforme do Palmeiras.

Onde comprar a camisa do Palmeiras homenageando a Copa Rio de 1951?

Uma camisa campeã mundial! 🏆🌎



Em edição limitada e com desconto para sócios Avanti, conheça o nosso manto especial ➤ https://t.co/NgdwT0rpBh #PrimeiroCampeãoMundial#AvantiPalestra pic.twitter.com/iipIsJwicm — SE Palmeiras (@Palmeiras) July 22, 2021

Lançado em edições limitadas, o uniforme novo do Palmeiras desenhada pela Puma é todo verde com detalhes em dourado, simbolizando a importância da vitória em 1951.

São apenas cinco mil unidades. O sócio Avanti pode adquirir o uniforme com desconto na loja oficial do Palmeiras na PalmeirasStore.com - clicando AQUI você será redirecionado à loja. Já o não-sócio também pode comprar na PalmeirasStore.com, nas lojas físicas e no site oficial da Puma.

Quando custa a nova camisa do Palmeiras homenageando a Copa Rio de 1951?

Como de costume, o sócio Avanti tem benefícios exclusivos na hora de adquirir produtos oficiais do Palmeiras: o sócio-torcedor do clube poderá adquirir o novo uniforme com desconto, caso prefira comprar online.

Os torcedores sócio Avanti poderão comprar a nova camisa do Palmeiras por R$ 269,90. Já os não-sócios desembolsarão R$ 299,90.