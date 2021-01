O que foi a Copa Rio de 1951, vencida pelo Palmeiras?

O torneio ficou marcado na história e teve o Verdão batendo a Juventus na final para levantar a taça

Criticada pelos rivais, celebrada pelos palmeirenses, a Copa Rio de 1951 divide opiniões no mundo do futebol. Para a Fifa, porém, trata-se do primeiro campeonato com chancela de Mundial, mesmo que não tenha sido organizado pela entidade. Mas, afinal de contas: o que foi a competição?

Com a intenção de criar um Campeonato , a CBD, com a aprovação do então presidente da Fifa, Jules Rimet, decidiu organizar o primeiro torneio intercontinental, trazendo clubes representantes dos seis países mais bem ranqueados na de 1950, além dos vencedores dos estaduais de e Rio de Janeiro.

Algumas equipes desistiram de jogar a competição - como , campeão inglês, e , campeão escocês -, enquanto outras já tinham compromissos naquela data - casos de , campeão espanhol, e Rapid Viena, campeão austríaco. No final, oito dos maiores clubes do mundo foram convidados para jogar a Copa Rio de 1951.

Assim, os oito clubes participantes foram divididos em dois grupos, um cujas partidas eram disputadas no Maracanã, e outro, no Pacaembu. Confira as equipes:

Grupo Rio de Janeiro

(campeão carioca de 1950)

(campeão português de 1950-51)

Áustria Viena (campeão austríaco de 1949-50 e terceiro colocado em 1950-51)

Nacional (campeão uruguaio de 1950)

Grupo São Paulo

(campeão paulista de 1950)

(campeão italiano de 1949-50 e terceiro colocado em 1950-51)

(campeão iugoslavo de 1950-51 e vencedor da Copa da Iugoslávia de 1950)

Nice (campeão francês de 1950-51)

Os dois primeiros colocados de cada grupo, da Gama e Austria Viena, e Juventus e Palmeiras, se classificaram para as semifinais do torneio. O bateu o clube carioca e se classificou para a decisão, bem como a Velha Senhora derrotou os austríacos. Na final, com gols de Rodrigues e Liminha, os paulistas se sagraram campeões da Copa Rio de 1951.

O mundo pintado em verde e branco: Palmeiras, 1º campeão mundial em 1951! #Palmeiras101anos pic.twitter.com/EmH4NIleYq — SE Palmeiras (de 😷) (@Palmeiras) August 25, 2015

Na época, o título foi comemorado efetivamente como uma conquista importante, sendo esse cotado como um dos maiores feitos do futebol brasileiro até o momento. A repercussão, inclusive, foi internacional, com jornais do mundo inteiro trazendo notícias do torneio.

A Copa Rio é considerada como mundial pela FIFA?

Mais de 50 anos após a conquista, já no século XXI, o Palmeiras entrou com um pedido na Fifa para que a competição fosse considerada o primeiro Mundial de Clubes da história do futebol.

Ao mesmo tempo, o entrou com outro pedido, requisitando que a edição seguinte do torneio, vencido pelos tricolores, também fosse considerada como título intercontinental.

Após longa novela, a Fifa deu a chancela de primeiro campeão mundial ao Palmeiras, pelo título da Copa Rio de 1951, mas sem unir a história da competição com o Mundial de Clubes atual. Assim, a Fifa reconhece o título do clube paulista como mundial, mas como um torneio diferente do atual, promovido pela entidade.