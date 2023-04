Palmeiras x Cuiabá ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes entram em campo neste sábado (14), pela primeira rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

O Palmeiras recebe o Cuiabá na tarde deste sábado (15), a partir das 16h (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

Quer ver jogos do Brasileirão ao vivo? Clique aqui e acesse o Prime Video

Após conquistar o Paulistão e estrear com vitória na Copa do Brasil, o Palmeiras inicia a sua caminhada em defesa do título do Campeonato Brasileiro. O Verdão segue sem poder contar com Atuesta, Bruno Tabata e Piquerez, todos no departamento médico.

Do outro lado, o Cuiabá se sagrou campeão estadual e, agora, não esconde que a sua meta principal é se manter na primeira divisão do Brasileirão.

"Temos que deixar para trás o título mato-grossense, obviamente que muito satisfeitos, mas a Série A é outro campeonato. Temos uma tarefa muito difícil, contra o atual campeão e uma equipe recheada de grandes jogadores. A semana foi muito proveitosa, passando sempre a mensagem, com todo respeito por aqueles jogadores que nos ajudaram a conquistar o Mato-grossense, que havia seis jogadores que não jogaram pelo Cuiabá e essa semana tiveram tempo para treinar e serem opções para o treinador. Sabemos da dificuldade do jogo, ainda por cima fora da nossa casa. Vamos lutar pelo resultado e com o intuito de fazer um bom jogo e conquistar pontos", disse o técnico Ivo Vieira.

Prováveis escalações

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Vanderlan; Fabinho, Zé Rafael e Gabriel Menino; Dudu, Breno Lopes e Endrick. Técnico: Abel Ferreira.

Cuiabá: Walter; Matheus Alexandre, Marllon, João Maranini, Mateusinho; Denilson, Filipe Augusto, Ceppelini; Jonathan, Wellington Silva e Deyverson. Técnico: Ivo Vieira.

Desfalques

Palmeiras

Atuesta, Bruno Tabata e Piquerez estão lesionados.

Cuiabá

Sem desfalques confirmados.

Quando é?